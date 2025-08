De voorbereidingen voor het nieuwe schaatsseizoen zijn in volle gang. Al wordt er ook tijd gezocht voor de nodige ontspanning. Zo ook door Joy Beune en Kjeld Nuis.

Beune is samen met haar partner Nuis volop in training voor het nieuwe seizoen. De schaatsster hoopt komende winter te schitteren op de Olympische Winterspelen in Milaan. In 2025 kroonde ze zich tot drievoudig wereldkampioen, waarmee ze geldt als een van de topfavorieten voor olympisch eremetaal. Toch zoekt Beune ook de nodige tijd om te ontspannen. Zo zit ze momenteel op een cruiseschip samen met Nuis en zijn zoontje.

Luxe cruise

Op zaterdag stapte het schaatskoppel aan boord van een cruiseschip van de Holland-Amerika Lijn, en daar was aan luxe geen gebrek. Beune en Nuis konden genieten van een duik in een zwembad en van een lekker buffet. Ook de zonsondergang op zee was om van te smullen. Het leverde prachtige beelden op.

Joy Beune laat mooie plaatjes zien:

i @joybeune op Instagram.

Olympische Spelen

Beune sprak onlangs in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside over haar plannen voor het komende seizoen. "Dit seizoen is wel het eerste seizoen dat die gouden plak erg reëel is. Maar ja, het wordt gewoon vechten zometeen tussen Kerst en Oud & Nieuw. Ergens kijk ik daar heel erg naar uit en ergens wil ik er nog helemaal niet aan denken", is de langebaanschaatsster zelfverzekerd.

Voor Beune draait het momenteel allemaal om één hoofddoel. "Ik moet me eerst tussen Kerst en Oud en Nieuw zien te plaatsen. Dat wordt denk ik al een hele grote uitdaging, want ik denk dat iedereen daar op z'n aller, allerbest is. Dan moet je er gewoon bij zitten. Als je er niet bijzit, dan heb je gewoon dikke vette pech. Dan ben je er gewoon niet en kan je weer vier jaar wachten."