Kjeld Nuis heeft samen met vriendin Joy Beune, zoontje Jax (8) en zijn ouders een onvergetelijke ervaring achter de rug. Het gezelschap zat een week lang aan boord van een luxe cruiseschip. "Deze trip gaan we nooit meer vergeten", deelt de schaatser, die zichtbaar heeft genoten.

Kjeld Nuis heeft een bijzondere trip achter de rug met zijn dierbaren. Samen met Joy Beune, zoontje Jax en zijn ouders stapte de topschaatser vorige week aan boord van een cruiseschip, dat vanaf Rotterdam vertrok en verschillende tussenstops maakte. Onder andere het plaatsje Sletten (Denemarken) werd gepasseerd. Nuis en Beune konden het tijdens een fietstocht niet laten om met het plaatsnaambord op de foto te gaan.

'Zó mooi...'

Op Instagram deelt de schaatser foto's van de trip. "Cruisin met m'n allesies", schrijft hij. Op de beelden is te zien dat het gezelschap duidelijk heeft genoten. Zo mocht het zelfs een kijkje nemen in de stuurhut, waar de schaatser plek nam op de stoel van de kapitein. Verder werd er onder meer gezwommen, gefietst en gegeten. "Deze trip gaan we nooit meer vergeten. Zó mooi om dit met z'n allen te mogen doen. Wát een ervaring was dit", schrijft de schaatser in zijn verhaal op Instagram.

Rusten en sportieve activiteiten

Het schaatskoppel genoot al eerder dit jaar van een vakantie met (bonus)zoon Jax. In april vierde Beune nog haar 26e verjaardag op Gran Canaria, waar ze, zoals bij elke vakantie, rusten combineerden met sportieve activiteiten. Ook tijdens de vakantie op het cruiseschip maakte het schaatskoppel meerdere fietstochtjes.

Stiefmoeder Beune onderhoudt een prima relatie met Jax, die Nuis kreeg in een eerdere relatie. "Ik vind het superleuk als hij bij ons is", vertelde Beune onlangs aan De Telegraaf. "Het is een hartstikke gezellig mannetje." Beune is al langere tijd samen met Nuis en heeft Jax van dichtbij zien groeien. "Nu hij acht is, kun je lekker met hem kletsen. Volgens Kjeld ga ik heel natuurlijk met hem om en Jax vraagt naar me als ik er niet ben. Maar ik wil me niet te veel met de opvoeding bemoeien, want ik ben niet zijn moeder."