Joy Beune is topschaatsster, maar kan natuurlijk nog veel meer. Dankzij haar relatie met collega Kjeld Nuis heeft de meervoudig wereldkampioene een bijzondere rol in de opvoeding. En dat bevalt haar eigenlijk heel er goed.

Nuis heeft uit een eerdere relatie namelijk een zoontje: Jax. Omdat Beune en Nuis al jarenlang samen zijn, heeft zij ook een belangrijke rol als stiefmoeder. "Ik vind het superleuk als hij bij ons is", vertelt Beune aan De Telegraaf. "Het is een harstikke gezellig mannetje."

Beune zag de kleine Jax de laatste jaren steeds groter worden en vindt het leuk om die ontwikkeling te zien. "Nu hij acht is, kun je lekker met hem kletsen. Volgens Kjeld ga ik heel natuurlijk met hem om en Jax vraagt naar me als ik er niet ben. Maar ik wil me niet te veel met de opvoeding bemoeien, want ik ben niet zijn moeder."

Relatie met Kjeld Nuis

Ze ziet zichzelf gewoon als de vriendin van Nuis. De twee zijn een bekend koppel en daarom wordt Beune uiteraard gevraagd ook naar de relatie. Ze geeft toe dat het wel eens botst tussen de twee, zeker omdat ze qua karakter best verschillen. "Ik ben vrij nuchter. In principe komen we er altijd wel uit, al kan het even knallen. Soms maakt de ander keuzes die je zelf misschien niet zou maken."

'Koppige' Kjeld Nuis

Voorbeelden noemt Beune niet, maar duidelijk is wel dat zij geregeld aan het kortste eind trekt. "Ik denk het wel. Maar dat komt ook omdat hij écht koppig is", zo lacht ze. Beune en Nuis kregen in 2019 een relatie. De ervaren meervoudig olympisch kampioen heeft zelfs een tattoo van het gezicht van Beune op zijn arm laten zetten.

Joy Beune bij Sportnieuws.nl

Beune schoof onlangs ook met een goede bekende aan bij Sportnieuws.nl. De topschaatsster Team IKO-X2O deed dat samen met Pien Hersman, haar ploeggenote en goede vriendin. De twee namen uitgebreid de tijd voor de podcast Schaats Inside. De podcast is hieronder te zien.