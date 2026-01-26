Femke Kok heeft veel te danken aan Ireen Wüst, ondanks dat de twee schaatssters van andere generaties én andere afstanden zijn. De 25-jarige Kok is sinds haar debuut op de Olympische Spelen in 2022 uitgegroeid tot dé topfavoriet bij de vrouwen op de 500 meter. In Milaan gebruikt ze de lessen van Wüst als hulpmiddel richting goud.

Het schaatsteam van Kok, Reggeborgh, is aan het aftellen tot de start van de Spelen. Omdat de teller op 11 dagen staat, is maandag 26 januari een video online gekomen met Kok. Zij praat vol liefde over haar band met Wüst, die uitgroeide tot de beste winterolympiër aller tijden en inmiddels analist is bij de NOS. Als klein meisje zat Kok altijd al naar het schaatsen te kijken, of het nou een NK of Olympische Spelen was. Daar zag ze Wüst jarenlang domineren bij de vrouwen.

'Ze heeft me van alles geleerd'

"Wüst is de grootste olympiër aller tijden, dus dat vond ik wel een voorbeeld". zegt Kok. "Ook omdat ik heb kunnen zien hoe zij zich voorbereidt. Hoe zij zich voelt voor een wedstrijd en hoe relaxt zij eigenlijk was." Kok debuteerde in Peking vier jaar geleden op de Spelen, tijdens de laatste afstanden van Wüst op het allerhoogste niveau. "Ze neemt me een soort van op sleeptouw. Zij heeft me van alles geleerd over hoe zo'n Olympische Spelen in z'n werk gaat."

'Dat is nu wel anders'

Met die ervaring is Kok nu heel erg blij. Vier jaar geleden ging ze zonder verwachtingen naar China en werd ze zesde op de 500 meter. Nu kan niemand haar verslaan, zo lijkt het. Sinds die Spelen is ze zo explosief gegroeid, dat ze de wereldbekers en wereldtitels aan elkaar reeg. "Ik was onbevangen, maar dat is nu wel anders. Maar ik heb echt super veel geleerd dat jaar."

