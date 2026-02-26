De Olympische Winterspelen waren enorm succesvol voor de Nederlandse schaatsers. Maar niet alle toppers konden schitteren op het grootste podium. Marrit Fledderus viel buiten de boot en dat leidde tot veel emotie.

De 24-jarige topschaatsster presteerde dit seizoen ontzettend goed. Ze plaatste zich voor de World Cups en deed daar goede zaken. Ze eindigde als vijfde in het klassement van de 1000 meter, achter grote namen Femke Kok, Jutta Leerdam, Brittany Bowe en Miho Takagi. Op de 500 meter werd ze zelfs vierde in het eindklassement.

'Mijn droom was weggevallen'

Maar op het OKT wist ze geen startbewijs voor de Spelen te bemachtigen. Dat viel haar erg zwaar. “Die week was ik heel verdrietig. Mijn droom was weggevallen." De impact was groot en ze had tijd nodig om de teleurstelling te verwerken. "Ik heb het schaatsen een paar dagen helemaal losgelaten. Even afleiding gezocht en bij mijn familie geweest."

Ze keek met gemengde gevoelens naar haar collega's in Milaan. Met name de 500 en 1000 meter deden haar beseffen wat ze heeft gemist. "Het was natuurlijk mijn doel om daar te staan." Maar ze kon wel juichen voor haar ploeggenote bij Team Reggeborgh. Kok pakte goud en zilver op de sprintafstanden. “Ik ben heel trots op haar. Ze verdient het gewoon om die titel te pakken.”

NK sprint

Fledderus zette de knop om en heeft nu een nieuw doel: de WK sprint. Het laatste startbewijs voor dat toernooi zijn dit weekend te bemachtigen tijdens de NK. Kok en Leerdam kregen een aanwijsplek. Zij doen daarom niet mee in Thialf en dat geeft Fledderus extra kans op de titel. "Dat is wel echt mijn doel voor dit weekend."

Er zijn bij de vrouwen nog een aantal kanshebbers op de nationale titel. Zo verschijnen olympiërs Suzanne Schulting en Anna Boersma aan de start, net als bekende schaatssters Isabel Grevelt, Chloé Hoogendoorn en Angel Daleman.