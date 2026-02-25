De Olympische Spelen zitten er pas nét op, maar er wordt aankomend weekend alweer geschaatst in Thialf. Dan vinden namelijk de NK sprint & allround plaats. Aan het toernooi doen een hoop grote namen mee, maar een flink aantal laat ook verstek gaan. Check hier wie er allemaal meedoen en hoe het programma er op zaterdag 28 februari en zondag 1 maart precies uit ziet.

Nederland boekte grote successen op de sprintafstanden in Milaan. Femke Kok won voor Jutta Leerdam de olympische titel op de 500 meter, terwijl op de 1000 meter de rollen precies omgedraaid waren. En op de 500 en 1000 meter mannen greep Jenning de Boo tweemaal zilver achter Jordan Stolz.

Veel grote namen afwezig op sprinttoernooi

Schaatsliefhebbers zullen Kok, Leerdam en De Boo echter niet in actie zien. Zij hebben zich afgemeld voor het Nederlands kampioenschap. Wel kregen ze een aanwijsplek voor de WK sprint van volgende week. Mogelijk zien we ze daar wel in actie. Kjeld Nuis is er overigens ook niet bij. Hij heeft besloten om een einde aan zijn schaatsseizoen te maken. Voor de WK sprint kreeg hij geen aanwijsplek. Ook Antoinette Rijpma-de Jong, Meike Veen en Louis Hollaar hebben zich afgemeld.

Toch genoeg toppers op NK sprint

Wie staan er dan wél aan de start? Stiekem een hoop aansprekende namen. Bij de vrouwen vallen onder meer olympiërs Suzanne Schulting en Anna Boersma op, net als bekende schaatssters als Isabel Grevelt, Chloé Hoogendoorn, Marrit Fledderus en Angel Daleman. Bij de mannen gaat Joep Wennemars ondanks zijn aanwijsplek voor de WK sprint gewoon van start. Hij concurreert onder meer met Tim Prins, Merijn Scheperkamp, Sebas Diniz, Kayo Vos, Kai Verbij, Stefan Westenbroek en Tijmen Snel om de nationale titel.

Op de NK sprint is niet alleen een nationale titel, maar ook een ticket voor het WK sprint te verkrijgen. Naast Kok en Leerdam bij de vrouwen en Wennemars en De Boo bij de mannen is er nog ruimte voor een derde man en vrouw.

Deelnemers NK sprint vrouwen

Suzanne Schulting, Chloé Hoogendoorn, Anna Boersma, Isabel Grevelt, Naomi Verkerk, Angel Daleman, Marrit Fledderus, Dione Voskamp, Pien Smit, Pien Hersman, Michelle de Jong, Sylke Kas, Amber Duizendstraal, Henny de Vries, Myrthe de Boer, Lotte Groenen, Elanne de Vries, Jildou Hoekstra, Sofie Bouw, Evy van Zoest.

Deelnemers NK sprint mannen

Merijn Scheperkamp., Tim Prins, Joep Wennemars, Sebas Diniz, Kayo Vos, Tijmen Snel, Serge Yoro, Stefan Westenbroek, Kai Verbij, Wesly Dijs, Janno Botman, Mats Siemons, Niklas Reinders, Sijmen Egberts, Mats van den Bos, Ted Dalrymple, Jelle Plug, Johan Talsma, Pim Stuij, Max Bergsma.

NK allround met veel afwezigen

Bij de vrouwen is er iets merkwaardigs aan de hand. Daar zijn Joy Beune, Marijke Groenewoud en Rijpma-de Jong al zeker van het wereldkampioenschap allround. Zij kregen een aanwijsplek. Beune en Rijpma-de Jong doen dus niet mee, maar Groenewoud staat wel op de startlijst. Met haar onder meer Merel Conijn, Sanne in 't Hof en Melissa Wijfje. Mocht iemand anders dan Groenewoud het NK winnen, dan gaat Groenewoud hoe dan ook naar het wereldkampioenschap.

Bij de mannen is er wel nog één ticket te verdienen. Stijn van de Bunt (afwezig) en Chris Huizinga, die er wel bij is, zijn verzekerd van een startbewijs voor het WK. Daardoor ligt er nog één ticket over. Daar strijden onder meer Jorrit Bergsma, Beau Snellink, Marcel Bosker en Jasper Krommenhoek om. De winnaar van het NK gaat naar het WK.

Deelnemers NK Allround vrouwen

Merel Conijn, Marijke Groenewoud, Jade Groenewoud, Reina Anema, Evelien Vijn, Naomi van der Werf, Nyne Tinga, Melissa Vijfje, Sanne in 't Hof, Kim Talsma, Meike Veen, Gioya Lancee, Leonie Bats, Sanne Westra, Rosalie van Vliet, Evi de Ruijter, Lieke Huizink, Tosca Mulder, Amy van der Meer, Britt Breider.

Deelnemers NK allround mannen

Beau Snellink, Chris Huizinga, Marcel Bosker, Jasper Krommenhoek, Jur Veenje, Chris Brommersma, Michiel de Groot, Louis Hollaar, Kars Jansman, Remco Stam, Remo Slotegraaf, Jelle Koeleman, Yves Vergeef, Niels van Reeuwijk, Ties van Seumeren, Jorrit Bergsma, Edsger van Felius, Mathijs van Zwieten, Hidde Westra, Pelle Bolsius

Programma NK sprint & allround

Zaterdag 28 februari



NK Allround

10:40 uur | 500 meter vrouwen

11:20 uur | 500 meter mannen

12:02 uur | 3.000 meter vrouwen

13:19 uur | 5.000 meter mannen



NK Sprint

15:22 uur | 1e 500 meter vrouwen

15:47 uur | 1e 500 meter mannen

16:29 uur | 1e 1000 meter vrouwen

17:16 uur | 1e 1000 meter mannen



Zondag 1 maart



NK Allround

10:30 uur | 1500 meter vrouwen

11:26 uur | 1500 meter mannen

12:21 uur | 5.000 meter vrouwen

13:17 uur | 10.000 meter mannen



NK Sprint

15:05 uur | 2e 500 meter vrouwen

15:30 uur | 2e 500 meter mannen

16:12 uur | 2e 1000 meter vrouwen

16:59 uur | 2e 1000 meter mannen

Overigens worden om 17.30 uur op zaterdag de medaillewinnaars van de Olympische Spelen nog eens extra in het zonnetje gezet. Dan vindt er namelijk een speciale huldiging plaats.

Waar is NK sprint & allround te zien?

Wil je niets missen van de schaatswedstrijden? Dan moet je bij de publieke omroep zijn. Vanaf 10.30 uur zijn zij er op NPO1 en via NOS.nl en de NOS-app bij op zaterdag en zondag. het NK allround-toernooi wordt namelijk al 's ochtends aangevangen. Vanaf dat tijdstip tot en met het einde van de middag zijn de wedstrijden op het de sprint & allround zo live te volgen.