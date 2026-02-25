Olympisch kampioene Femke Kok is bij thuiskomst in Nederland meteen weer aan het werk gezet. Ze zat dinsdag plots achter de kassa bij een supermarkt, waar ze de boodschappen van een bijzondere klant afrekende.

Kok won tijdens de Winterspelen in Milaan goud op de 500 meter en zilver op de 1000. Maandag vloog ze met TeamNL terug naar Nederland, waar ze warm werd onthaald. Ze werd dinsdag geridderd in de Orde van Oranje-Nassau en bracht een bezoek aan koning Willem-Alexander, konignin Máxima en prinses Amalia. Daarna keerde ze terug naar haar woonplaats Nij Beets, waar ze door haar dorpsgenoten op feestelijke wijze welkom werd geheten.

Achter de kassa

Maar woensdag begon ook voor Kok het gewone leven weer. Ze werd meteen aan het werk gezet bij een filmopname voor supermarktketen Lidl. "Middagje achter de kassa", schrijft de schaatsster van Team Reggeborgh bij een foto achter de schermen op Instagram.

De 25-jarige werkte even mee achter de kassa bij de supermarkt en er kwam een bijzondere klant bij haar langs. Haar teamgenoot en olympisch kampioene op de 1500 meter Antoinette Rijpma-de Jong deed ook mee in het reclamespotje. "Antoinette haar boodschappen even afgerekend", schrijft Kok met een aantal lachende smileys. "Lekker bijbeunen", reageert Rijpma-de Jong.

NK sprint en allround

Beide topschaatssters hoeven dit weekend niet in actie te komen op de NK sprint en allround. Kok kreeg een aanwijsplek voor de WK sprint en Rijpma-de Jong werd aangewezen voor het allroundtoernooi.

Kok won de wereldtitel nog nooit, maar pakte wel twee keer het zilver op de WK sprint in 2022 en 2024. Rijpma-de Jong won op de WK allround vijf keer het brons.