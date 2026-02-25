De status van Antoinette Rijpma-de Jong is door haar gouden medaille op de Winterspelen bij de 1500 meter alleen maar gegroeid, maar ook haar man Coen werd in één klap een beroemdheid. Zijn reactie op de winst van de schaatsster ging de hele wereld over. De man van Rijpma-de Jong deed woensdag een boekje open over wat er allemaal door zijn hoofd spookte op dat moment.

Rijpma-de Jong won na een zenuwslopende 1500 meter het goud door Ragne Wiklund met 0,06 seconden te verslaan. De Nederlandse moest, nadat ze de winnende tijd op het bord had gezet, echter wel nog de slotrit van Miho Takagi afwachten en de Japanse lag met nog één ronde te gaan ongeveer een halve seconde voor op Rijpma-de Jong. Takagi stortte in de slotronde echter volledig in en dus ging het goud naar Nederland.

De emoties in de schaatshal vlogen alle kanten op. Waar Rijpma-de Jong het zelf nauwelijks leek te kunnen geloven, was haar man Coen door het dolle heen. Hij rende op de tribune alle kanten op en de beelden van zijn gejuich werden massaal gedeeld op sociale media. Miljoenen mensen zagen hoe hij uit zijn dak ging en zelfs de schoonmoeder van Jutta Leerdam reageerde op de video.

'Ik wou op veel plekken tegelijk zijn'

Rijpma-de Jong schoof woensdag aan in de talkshow Eva van presentatrice Eva Jinek en uiteraard werd daar ook even het filmpje van haar man besproken. Hij mocht aan tafel vertellen wat er allemaal op dat moment door hem heenging.

"Ik wou op veel plekken tegelijk zijn", legt hij uit. "Ik wou Antoinette haar race in mijn eentje bekijken aan de andere kant en daarna wilde ik Takagi met m'n vrienden kijken. Op het moment dat ik zag dat Antoinette olympisch kampioen ging worden, dacht ik: ik moet nu naar mijn schoonouders, dit moeten we samen delen."

Het leverde de inmiddels iconische video op waarin hij door het stadion sprint. Als Jinek hem confronteert met het feit dat meer dan twintig miljoen mensen de beelden inmiddels hebben gezien, reageert hij gevat: "Wat heb ik me laten kennen, hè?"

WK allround

Rijpma-de Jong komt dit seizoen nog één keer in actie. Ze doet op zaterdag 7 en zondag 8 maart mee aan de WK allround in Heerenveen. De schaatsster werd daar door de KNSB samen met Joy Beune en Marijke Groenewoud voor aangewezen, waardoor ze de NK allround van komend weekend zonder gevolgen kan overslaan. Rijpma-de Jong werd al vijf keer Nederlands kampioene allround, maar pakte nog nooit de wereldtitel. Wel eindigde ze al vijfmaal als derde in het klassement.