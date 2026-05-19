Oud-schaatsster Claudia Pechstein is tot het einde van 2026 de coach van de Duitse allroundploeg. Dat maakte de Duitse schaatsbond (DESG) bekend. Pechstein (54) is de meest succesvolle olympische wintersporter uit Duitsland ooit, met vijf gouden, twee zilveren en twee bronzen medailles

Pechstein vervangt de Fransman Alexis Contin. "De beslissing geeft de bond en het Duitse schaatsen zekerheid tot het einde van het jaar", zei Matthias Grosse, DESG-voorzitter en overigens ook Pechsteins echtgenoot. "Tot die tijd hebben we voldoende tijd om een ​​gedegen selectieproces te doorlopen en de coaches te kiezen die onze atleten naar de Olympische Spelen van 2030 zullen begeleiden."

Rijke carrière met acht Winterspelen

Pechstein beëindigde vorig jaar op 53-jarige leeftijd haar actieve carrière. Ze deed acht keer mee aan de Olympische Spelen, voor het laatst in 2022. De Duitse was met negen medailles de meest succesvolle olympiër bij het schaatsen, voordat de Nederlandse Ireen Wüst haar prestatie in 2018 verbeterde.

Eerder dit jaar was er nog enorm veel onrust rondom de Duitse schaatsbond. Schaatser Fridtjof Petzold was na de Olympische Spelen enorm kritisch op de ondersteuning, of beter gezegd het gebrek aan, van de schaatsbond. Hij werd vervolgens uit de selectie gegooid. Dat zorgde natuurlijk voor woedende reacties, waardoor zijn landgenoot Felix Maly zich solidair verklaarde en besloot om de WK allround niet te rijden.

