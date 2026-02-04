Schaatsster Antoinette Rijpma-de Jong staat voor haar vierde Olympische Spelen. In Milaan doet ze weer mee in de strijd om de medailles. Haar man Coen Rijpma is daarbij een grote steun. Hij deelt dan ook een liefdevol bericht.

"Even stil hier", begint Rijpma zijn bericht op Instagram. Het afgelopen jaar stond zijn sociale media in teken van een bijzondere uitdaging. Hij fietste namelijk de hele Tour de France, één dag voor het peloton. Zijn vrouw was daarbij een grote steun en fietste ook een aantal etappes met hem mee. Met die prestatie haalden ze geld op voor de stichting van Rijpma-de Jong, die zich inzet tegen pesten.

Maar nu is het tijd voor Coen om zijn geliefde in het zonnetje te zetten. "Minder fietscontent, minder dagvlogs, minder ruis. Dat is geen toeval. Afgelopen zomer lag de focus op mijn strijd, nu ligt alles op de hare", zegt hij. "Dit is niet de fase om overal te zijn. Dit is de fase om te zijn waar het telt."

'Deze maanden draaien om haar'

"Achter de schermen wordt gewerkt: geslepen, getuned, voorbereid. Niet voor likes. Niet voor praat. Maar voor momenten die echt tellen", vervolgt hij. "Deze maanden draaien niet om mij. Deze maanden draaien om haar. En ik sta precies waar ik moet staan. Go get them tiger."

Winterspelen Milaan

Rijpma-de Jong komt tijdens de Winterspelen in actie op de de 1500 meter en de ploegenachtervolging. Ze heeft op beide onderdelen al een olympische medaille. In 2018 won ze zilver op de ploegenachtervolging en brons op de 3000 meter. Ze pakte vier jaar later brons op zowel de ploegenachtervolging als de 1500 meter.

De Winterspelen van Milaan worden vrijdag afgetrapt met de openingsceremonie. Een dag later wordt de eerste afstand in het langebaanschaatsen verreden: de 3000 meter. Rijpma-de Jong komt op 14 februari voor het eerst in actie op de ploegenachtervolging. De 1500 meter staat gepland op 20 februari.

