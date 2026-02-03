Sportpresentatrice Hélène Hendriks kijkt uit naar de start van de Olympische Winterspelen op vrijdag 6 februari. Ze hoopt op Nederlands succes en is met name onder de indruk van topschaatsster Femke Kok. "Het lijkt altijd een beetje alsof ze wordt ondergesneeuwd."

In de podcast HNM blikt Hendriks samen met haar collega's Noa Vahle en Merel Ek vooruit op de Spelen van Milaan. "Ik kijk bijvoorbeeld enorm uit naar Femke Kok", zegt de presentatrice. "Dat is een geweldige schaatsster."

"Die moest eventjes, zeg maar, erin komen. Ik wil niet zeggen dat ze een laatbloeier is, dat helemaal niet. Maar ze had vroeger een beetje last van stress, waardoor ze ook moest overgeven." Dat onthulde Kok onlangs in een interview. De schaatsster had veel last van zenuwen, maar daat is ze inmiddels aan geholpen. "Ze is aan de gang gegaan met een psycholoog."

"Maar waarom ik haar zo mooi vind, een mooie schaatsster, ten eerste: ze is bizar goed. Ze heeft een mooie techniek. En het lijkt altijd een beetje alsof ze wordt ondergesneeuwd door de grote sterren", vervolgt Hendriks. "Dan heb ik het natuurlijk over Jutta Leerdam, die het ook fantastisch doet. En natuurlijk Joy Beune, die heeft in de Playboy gestaan."

Minder aandacht

"Daar is heel veel aandacht voor en voor Femke Kok is, vind ik, altijd statistisch gezien minder aandacht", zegt ze. "Maar we moeten op haar gaan letten. Want zij gaat zéker een olympische plak halen, en ik hoop uiteraard goud. En ik kijk natuurlijk ook uit naar Jutta Leerdam, zeker weten. Ik vind dat een mooie sportster."

Vahle wil nog even terugkomen op het leven van Kok buiten de spotlights. "Misschien kiest Femke daar zelf ook wel een beetje voor, hè. Om een beetje in de luwte te blijven." "Dat zou zomaar kunnen, ja", reageert Hendriks. "Ik bedoel Joy Beune kiest er zelf voor om in de Playboy te gaan staan", zegt Vahle. "Mooie foto's waren dat", vindt Ek. Daar is Vahle het mee eens. "Ja, schitterend."

