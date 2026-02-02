Michel Mulder (39) verwacht dominantie van Femke Kok op de Olympische Spelen. De ex-topschaatser, die als analist voor de Nederlandse TV het schaatsen zal volgen, is van mening dat Kok zelfs 'een misslag kan permitteren'. Daarnaast vertelt Mulder ook wie hij mist op de spelen.

Mulder zou in eerste instantie als trainer naar de Olympische Spelen gaan. De oud-schaatser was bij Team Novus coach van onder andere Naomi Verkerk. Die baan moest hij echter voorlopig on hold zetten door een operatie die hij moest ondergaan vanwege een goedaardige tumor. Inmiddels gaat het herstel van Mulder voorspoedig en kan hij wel ander werk gaan doen tijdens de spelen. Zo zal hij co-commentator zijn op Eurosport tijdens de sprintnummers en is hij vaste analist bij RTL Tonight.

Verwachtingen van de spelen

In gesprek met De Telegraaf kijkt Mulder alvast vooruit richting de spelen. Zo ziet hij in Femke Kok, de Nederlandse alleenheerser op de 500 meter, de topfavoriet voor goud. "Zoals Femke schaatst, is niet normaal. Zij is zo oppermachtig dat ze ontevreden zal zijn met alles wat minder is dan goud", vertelt Mulder, die ook aangeeft dat dit standpunt natuurlijk 'ook niet normaal is'. Hij denkt dat de olympische stress misschien nog een rol kan spelen, maar de oud-schaatser weet ook dat Kok zelfs nog 'een misslag kan permitteren, maar geen twee'.

Kijkend naar Jutta Leerdam verwacht Mulder van haar het meest op de 1000 meter in Milaan. De oud-schaatser denkt dat ze 'donders goed door heeft dat dit haar kans is'. Leerdam won nog nooit goud op de Olympische Spelen en de kans is erg groot dat dit haar laatste spelen zijn. De schaatsster wil niet nog een olympische cyclus in en wil zich ook focussen op gezinsuitbreiding met haar verloofde Jake Paul. Mulder ziet in ieder geval dat Leerdam 'weer op haar oude niveau zit' richting de voor haar cruciale spelen.

Bart Hoolwerf

Rondom de kwalificatiematrix voor de Olympische Winterspelen was erg veel te doen. Sommige schaatsers waren woest dat ze niet mee mogen naar Milaan, maar Mulder vond dat één schaatser in het bijzonder sterke argumenten had waarom hij wel mee had gemogen. "Ik was het stiekem wel een beetje eens met Bart Hoolwerf. Een massastart win je niet in je eentje. De massastart stond eerste in de matrix. Daarmee geef je al aan dat we daar goed in zijn. Maar wel met z’n tweeën." De mass start wordt nu gereden door Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt.

