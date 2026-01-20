Voor Joy Beune breken er heel spannende weken aan. De topschaatsster staat volgende maand op de Olympische Winterspelen en hoopt bij haar debuut meteen goud te winnen. Wie daar ook bij is, is haar geliefde Kjeld Nuis. De collega-schaatsers zijn al jarenlang gelukkig samen en dus wordt er geregeld gevraagd hoe het staat met een eventueel huwelijksaanzoek. Daar doet Beune nu haar zegje over.

De topschaatsster heeft al sinds 2019 een relatie met Nuis, die een zoontje heeft bij een eerdere vriendin. Samen zijn ze bekende Nederlanders geworden en gaat het veelvuldig over hen. Bijvoorbeeld tijdens het olympisch kwalificatietoernooi, toen Nuis zichtbaar gefrustreerd een journalist te woord stond nadat Beune plaatsing voor de olympische 1500 meter misliep.

Maar het gaat tevens vaak over hun liefdesrelatie, zo ook in de nieuwste Helden Magazine. Daar wordt in een interview met Beune een oude uitspraak van haar uit november 2024 opgerakeld. Kort daarvoor had Nuis een portret van Beune op zijn eigen arm getatoeëerd. Beune merkte in het tijdschrift destijds op 'dat hij me beter ten huwelijk had kunnen vragen' en in die 14 maanden is er weinig veranderd. "Dat denk ik nog steeds", lacht de schaatsster van IKO-X2O.

Geen 'nee' meer van Kjeld Nuis

Als het aan Beune ligt, gaat Nuis dus een keertje op de linkerknie voor haar. En ze laat ook doorschemeren dat het zaadje mogelijk al gepland is. "Hij heeft het er de laatste tijd wel meer over. Nu zegt hij geen 'nee' meer." Dat biedt dus hoop voor Beune, al merkt ze op dat haar vriend erg 'onvoorspelbaar' is. Ook met dit soort belangrijke zaken. "Dus je weet het nooit bij hem. Ik verwacht niet dat hij binnenkort een huwelijksaanzoek doet, maar het is in ieder geval geen 'nee' meer, dat is een begin."

Schaatskoppel is gelukkig met elkaar

Maar ook zonder ring om haar vinger is Beune (26) erg gelukkig met de ervaren topschaatser (36). Naar eigen zeggen leren ze elkaar steeds beter kennen. "De verhoudingen tussen Kjeld en mij zijn nu beter dan ze waren. Onze relatie wordt eigenlijk ieder jaar leuker", claimt Beune.

Beiden komen volgende maand in actie in Milaan op de Spelen. Beune rijdt de 3000 meter en de ploegenachtervolging, Nuis komt in actie op de 1000 en 1500 meter. De drievoudig olympisch kampioen verdedigt zijn titel op die laatste afstand. Beiden komen, net als praktisch alle andere Nederlandse olympiërs, ook dit weekend in actie. Dan vindt het laatste wereldbekerweekend plaats in Inzell.

