Het mag dan allemaal nog wat voorbarig lijken, toch zorgt het al voor de nodige spanningen bij Irene Schouten en Erben Wennemars. De twee Nederlandse schaatslegendes houden de dalende temperaturen scherp in de gaten. Want stel nou dat het echt koud wordt en er komt over drie weken een Elfstedentocht terwijl de twee in Milaan zitten voor de Olympische Spelen...

De weersvooruitzichten voor de lange termijn zorgen in RTL Tonight al direct voor gespannen gezichten bij Schouten en Wennemars. Die laatste, een groot natuurijsliefhebber, legt uit waarom: "Het duurt nu nog een week voordat het echt gaat vriezen, dan moet het nog een week vriezen om goed ijs te krijgen... Dan zijn de Olympische Spelen bezig. Dat zou toch wat zijn: dat Irene en ik daar in Milaan zijn en dat ze hier in Nederland lekker aan het schaatsen zijn."

"Dan ga ik terug", reageert Schouten, zonder enige twijfel in haar stem. Zij gaat met Wennemars de analyses verzorgen rond de Winterspelen in Milaan, maar de twee zijn duidelijk als het om de Elfstedentocht gaat. Die gaan ze hoe dan ook niet missen.

'Ik heb een clausule'

"Ik heb gesprekken gehad met de NOS", vertelt Wennemars. "Als er een Elfstedentocht komt, moet ik wel naar huis. Dat mag niet, want ik moet erbij zijn. Maar hoe ongeloofwaardig ben ik als ik ergens anders ga zitten terwijl er in Nederland een Elfstedentocht gereden zou worden? Dus ze hebben gezegd dat ik heen en weer mag vliegen. Ik heb een clausule dat ik naar huis mag als het zover is."

Elfstedentocht bijzonder

Een Elfstedentocht in Nederland is zeer bijzonder. De laatste editie was in 1997 en er heeft nog nooit zoveel tijd gezeten tussen twee Elfstedentochten als tussen toen en nu. In totaal zijn er sinds de eerste editie in 1909 pas 15 georganiseerd. Henk Angenent won de laatste editie in 1997. Vier van de vijftien edities vonden plaats voor half januari, de rest erna.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.