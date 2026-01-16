Topschaatser Kjeld Nuis speelde een rol bij een enorme rel die na het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) ontstond. De regerend olympisch kampioen op de 1500 meter spreekt zich uit over de overspannen situatie in de nasleep van het OKT.

Tim Prins, een collega van Nuis bij Team Reggeborgh, dacht zich te hebben geplaatst voor de Olympische Winterspelen, maar werd toch niet gekozen. Het selectiecomité besloot Marcel Bosker af te vaardigen op de team pursuit (en 5000 meter), waardoor Prins buiten de boot viel. Het ticket op de 1500 meter dat daardoor vrijkwam, werd aan Nuis gegund.

Nek breken

Online verschenen er allerlei wilde theorieën over de rol van Nuis bij deze keten van beslissingen. Sommigen meenden dat Nuis flink wat druk had uitgeoefend op de schaatsbond KNSB en dat andersom de bond koste wat het kost Nuis op de schaatsmijl wilde zien uitkomen in Milaan.

In gesprek met RTL Boulevard bespreekt Nuis de exterme reacties die hij online kreeg. "Dat mensen je van alles toewensen", zo begint hij. "Dat mensen je geen succes wensen, maar zeggen dat ze hopen dat je je nek breekt in Milaan. Dat gaat naturlijk helemaal nergens over."

Marianne Timmer

Daarna haalt hij een uitspraak aan die oud-schaatskampioen Marianne Timmer deed in haar podcast voor Sportnieuws.nl: Dromen van Goud. "Timmer zegt dat zoiets niet past in de cultuur van het schaatsen", aldus Nuis. "Ik denk dat het in geen enkele cultuur moet passen. Of het nou voetbal is of vechtsport of schaatsen. Zoiets doe je niet."

"Moet je kijken wat ik krijg"

Daarnaast vertelt Nuis hoe de post van Beune over deze trieste reacties tot stand kwam. Beune was krachttraining aan het doen toen ze even op haar telefoon keek. "Moet je kijken wat ik krijg", zei ze tegen Nuis. Zij en Nuis schrokken ervan en wilden er tegen optreden. Daarom tikte Beune een berichtje en postte ze dat op haar socials.

"Het werd heel erg snel overgenomen", zegt Nuis, doelend op andere media die de hartenkreet van Beune deelden. "En toen is het snel afgenomen", doelt hij op de hatelijke berichten.

OKT

Op sportief vlak was het OKT niet helemaal wat het koppel had gehoopt. "We zaten de dagen na het OKT te treuren. Voor beiden ging de 1500 meter helemaal ruk. Maar de droom dat we samen naar Milaan mogen, dat mogen we gewoon zeggen. Daar gaan we van genieten. Ik hoop dat ze zich gaat herpakken en ook met de andere meiden succes heeft op de team pursuit."

