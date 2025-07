Joy Beune ruilt deze week de zomerbaan van Thialf in voor Andorra, om daar op hoogtestage te gaan. De topschaatsster is inmiddels met twee teamgenoten op een prachtige vijfsterrenlocatie, waar zij een tussenstop hebben ingelast.

Beune stond eerder deze week nog in Thialf om rondjes te draaien op het zomerijs. Daar had de 26-jarige stayer een goede dag voor uitgekozen, want het was dinsdag snikheet buiten. Dat liet Beune maar ook wat graag merken met een selfie in haar Instagram-story vanaf de baan, terwijl ze wel even de buitentemperatuur (31 graden in Heerenveen) erbij vermeldde.

Ze kondigde toen bij Sportnieuws.nl al aan nog een uitstapje te maken met twee teamgenoten. Samen met Jesse Speijers en Stijn van de Bunt is zij richting Andorra vertrokken, waar zij in inmiddels een tussenstop hebben gemaakt in het midden van Frankrijk.

Vijfsterrenlocatie

Zij verblijven momenteel in een prachtig landgoed in Reboursin. L'abeaupinière wordt op Tripadvisor aangemerkt als vijfsterrenlocatie en logischerwijs de nummer één B&B in de omgeving.

Op de site is te lezen dat de enorme locatie beschikt over een zwembad en ook een ontbijtje. Beune deelde al een foto van een stokbrood en twee croissantjes. Het interieur van de enorme villa - dat al sinds 1887 bestaat - ziet er authentiek uit, iets wat de eigenaren willen waarborgen.

Voorbereiding op het olympische seizoen

Alles voor de ideale voorbereiding op de Olympische Winterspelen van begin 2026. Ze kreeg onlangs de vraag of ze daar al mee bezig is. "Ik zat er nog over na te denken: het voelt nog niet echt als olympisch seizoen. Ik zie het nu nog als elk ander seizoen."

"Maar er komt tussen kerst en oud en nieuw wel een OKT aan, en dat is wel heel spannend. Daar moet ik gewoon superfit zijn. Maar dat duurt nog eventjes." Er zitten daar wel wat zorgen, zegt Beune later in het gesprek. "Het OKT is de grootste uitdaging. Je hebt één kans om je te plaatsen voor de Spelen. Daar gaan alle schaatsers pieken, natuurlijk. Daar moet je erbij zitten en anders ben je niet op de Spelen."