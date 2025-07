Kjeld Nuis deelde dinsdag jaloersmakende beelden op Instagram: de topschaatsster dook op de snikhete dag een ijsbad in. Dat deed hij in zijn fietsbroek en dat viel ook zijn vriendin Joy Beune op, die een flirterige reactie achterliet op Instagram.

Nuis kwam terug van een rondje fietsen in de brandende zon, zette vervolgens zijn camera gericht op zijn ijsbad en dook er direct in. De beelden daarvan deelde de topschaatster vervolgens op sociale media. Beune kon wel genieten van wat ze zag. 'Vanavond zonder fietsbroek?', reageerde ze met een uitdagende emoji. Dat liet Nuis zich geen twee keer zeggen: 'Samen!'

'Heel hard nodig', schreef Nuis bij de post. Gevolgd door twee toepasselijke hashtags: #gekookt en #sahara. Het nummer 'Hot in Here' van rapper Nelly kon niet ontbreken op de achtergrond. Ook kickbokskampioen Rico Verhoeven reageerde op de post: 'Cool off'.

Eigenwijze Kjeld Nuis zegt sorry tegen zijn moeder na gevaarlijke actie in de hitte Het is warm in Nederland, maar gelukkig hebben de schaatsers een manier om koel te blijven. Sinds kort ligt er zomerijs in Thialf ter voorbereiding op de Olympische Spelen. Topschaatser Kjeld Nuis gebruikt binnen in de koele hal wel een pak, maar buiten met het warme weer niet.

'Sorry mama!'

Nuis maakte dinsdag ook een rondje op zijn motor en deed dat door de warmte in zijn korte broek en een shirt. 'Sorry mama', schreef hij bij de foto. 'Maar écht te warm voor pakkie vandaag.' De wereldtopper van Team Reggeborgh is sinds kort de trotse bezitter van een Ducati Streetfighter V4 S.

Waar de 35-jarige Nuis een rondje op de motor en op de fiets reed, daar had Beune het een stuk koeler. Zij deelde namelijk een selfie vanaf de ijsbaan, terwijl het buiten 31 graden was. De 26-jarige rijdster van Team IKO-X2O draaide rondjes op het zomerijs van Thialf.

'Trio?'

Eenmaal bijgekomen van de trainingsdag trapte het stel nog wat lol op TikTok. Beune had namelijk een TikTok gedeeld met teamgenoot en vriendin Pien Hersman met de tekst: 'We started as a trio, but ended up as a duo.' Daarmee doelden zij op het afscheid van Robin Groot.

Topschaatser Kjeld Nuis vraagt vriendin Joy Beune om trio met teamgenoot: 'Nu?' Topschaatsster Joy Beune is sinds een tijdje weer wat actiever op TikTok. Daarin volgt ze het voorbeeld van haar teamgenote Pien Hersman. De twee zijn dikke maatjes sinds het vertrek van twee schaatsvriendinnen. En dat zorgt voor een opmerkelijke vraag bij Beunes vriend Kjeld Nuis.

In de comments prijkt bovenaan een reactie van Beunes vriend Nuis. Hij wil het derde lid wel zijn, zo valt op te maken. 'Trio?', vraagt hij gekscherend, waarna Beune met een knipoog antwoordt: 'Nu?' Nuis is akkoord en wil vervolgens weten of Hersman ook interesse heeft, maar die lijkt te twijfelen.