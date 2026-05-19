Wat denk je als een vrouw online met handen om haar buik gevouwen mededeelt dat er 'opwindend nieuws' is? Ja, dan gaan de gedachtes al snel uit naar babynieuws. Topschaatsster Joy Beune had met zo'n tafereel haar volgers goed te pakken.

Beune, die bij de Olympische Winterspelen eerder dit jaar zilver pakte met de vrouwenploeg op de team pursuit, zette een filmje op TikTok waarin ze samen met collega Pien Hersman een geslaagde grap uitvoert.

De vrouwen van Team X2O Badkamers staan achter elkaar, met Beune voorop, en hebben beide hun handen om de middel gevouwen van de vriendin van topschaatser Kjeld Nuis. Daardoor lijkt het alsof Beune een zwangere buik wil onthullen.

Trainingskamp

Op dat moment kan je als kijker nog denken: huh, 'exciting news'? Wat voor opwindend nieuws? Waarom die handen om de buik? Ook is op dat moment nog niet duidelijk dat Hersman achter Beune staat, waardoor het nog mogelijk lijkt dat het de handen zijn van Nuis.

Terwijl de camera afstand neemt van Beune, worden er meer en meer details duidelijk. De schaatssters blijken op een luchthaven te staan en Beune heeft een papiertje in haar handen: haar vliegticket. Dan wordt ineens duidelijk wat de titel van de video inhoudt: "Training camp incoming", oftewel: "Het trainingskamp komt eraan." En dat ticket is bedoeld om naar de plek te reizen waar wordt getraind door Team X2O Badkamers.

Dansen

Hersman en Beune dansen daarna alsof ze door het dolle heen zijn. Beune maakt een pirouette, Hersman pompt haar handen op en neer en maakt het V-teken dat ze in haar eigen vlogs ook aldoor toont.

Hyrox

Trainen deed Beune voor het trainingskamp van haar team uiteraard ook al. Zo was ze afgelopen weekend present bij een Hyrox-evenement in Thialf. In de schaatstempel was een fitnessparcours uitgerold, waaraan ook diverse andere (ex)schaatsers deelnamen, waaronder Sven Kramer en Ireen Wüst.

Beune vormde een duo met haar zus Kaylee Wessels. Dat pakte ook voor Wessels goed uit, want tot die dag was een tijd van 1 uur 22 minuten haar persoonlijke record, eerder dit jaar behaald in Amsterdam. Met Beune kwam ze tot 1:18,47, goed voor plek 106 bij de duo's op zaterdag in Thialf.

