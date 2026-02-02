Jutta Leerdam traint vaak alleen en richting de Olympische Spelen van Milaan die deze week beginnen gooide de schaatsster een lijntje uit naar Jordan Stolz. Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer heeft haar bedenkingen bij het plan.

Als het aan Leerdam ligt, traint ze op weg naar de Spelen regelmatig met Stolz. Het Amerikaanse fenomeen leeft net als de Westlandse vaak in zijn eentje naar toernooien toe en zo lijkt een samenwerking voor de hand te liggen. Andere schaatsers hebben immers het voordeel van ploeggenoten met wie getraind kan worden.

Timmer krijgt in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud de volgende stelling voorgelegd: ‘Het is een slimme zet van Jutta Leerdam om toenadering tot Jordan Stolz te zoeken.’

'Gaan voor je eigen land'

“Op zich is het natuurlijk slim om te trainen met iemand die sneller is en een heel goede techniek heeft”, reageert de geboren Groningse. “Maar of Jordan Stolz daar op in zal gaan…”

Bekijk hieronder de aflevering van Dromen van Goud met Marianne Timmer, waarin ze uitgebreid vooruitblikt op de Olympische Spelen in Milaan. Tekst gaat verder onder de video.

Leerdam, gespecialiseerd op de 500 meter en de 1000 meter neemt het in Milaan immers ook op tegen een aantal landgenoten van Stolz, zo weet ook Timmer. “Dan moet je ook een beetje Erin Jackson en Brittany Bowe teleurstellen”, bekijkt ze het vanuit het standpunt van Stolz. “Je gaat toch ook wel voor je eigen land, denk ik.” De twee betrokken partijen willen dan ook geen officieel tintje geven aan de samenwerking.

Jake Paul

De Telegraaf meldde dat Leerdam een lijntje uitgooide en dat Stolz ‘niet moeilijk’ zal gaan doen als ze zin heeft om in zijn kielzog wat rondje te rijden. Het plan verbaast Timmer niks: “En Jutta is ook een klein beetje Amerikaans natuurlijk. Er is wel een Amerikaanse knipoog.”

Daarmee doelt ze uiteraard op de relatie van Leerdam met Jake Paul. De Amerikaanse bokser/influencer zal tijdens de Spelen ook van de partij zijn om zijn verloofde naar goud te schreeuwen.

'Altijd fijn'

De grote vraag is natuurlijk ook of Leerdam er nog profijt van kan hebben, zo’n anderhalve week voor Milaan? “Als je nu nog het verschil moet maken, dan niet”, aldus Timmer. “Maar als ze af en toe iets voor het gevoel doen, dan is het leuk.”

Hoe stond ze zelf tegenover het trainen met mannen? “Ik vond het zeker altijd fijn. Je kunt toch met wat hogere snelheden trainen, bij elkaar in het zog.” Door achter iemand te rijden die sneller gaat dan je op eigen kracht zou kunnen, krijgt je lichaam een extra prikkel wat weer positief uit kan pakken richting de wedstrijden. Daarnaast zijn bochten op hoge snelheid natuurlijk ook een prima training.

