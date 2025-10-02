Topschaatsster Joy Beune is zit middenin de voorbereiding om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Milaan. In deze cruciale tijd plaatst de zesvoudig wereldkampioene mysterieuze beelden op haar Instagram, waarbij ze schrijft niet te kunnen wachten om er meer over te delen.

Beune stak de afgelopen twee jaar met kop en schouders boven haar concurrenten uit. Zo won ze afgelopen seizoen op de WK afstanden drie gouden medailles: op de 1500 meter, 3000 meter en ploegenachtervolging. Het jaar daarvoor won ze op datzelfde toernooi ook tweemaal goud en werd ze wereldkampioene allround. Toch heeft de 26-jarige schaatsster nog nooit meegedaan aan de Olympische Spelen.

Mysterieuze beelden

Om zich te plaatsen moet Beune zich bewijzen op het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) eind januari. In aanloop naar dat toernooi plaatste Beune afgelopen woensdag mysterieuze beelden op haar Instagram-verhaal. In meerdere video's is te zien dat er iets van een promovideo over haar gemaakt wordt. Zo wordt Beune gefilmd terwijl ze rondjes aan het schaatsen is in Thialf. Ook poseert de meervoudig wereldkampioene in schaatspakken van haar team en van het Nederlandse team.

Ten Slotte deelt Beune een video waarop ze in sportkleding op epische wijze aan het gewichtheffen is en op houten planken schaatstechniek aan het oefenen is. Bij deze beelden schrijft ze: ''Ik kan niet wachten om hier meer over te delen.''

Eerste keer in actie

De promovideo zal waarschijnlijk voor het einde van deze maand gepubliceerd worden. Dan komt Beune namelijk voor het eerst in actie op het ijs. Namelijk op de NK afstanden. Hierop kunnen rijders zich kwaliciferen voor de wereldbekers.

Onenigheid over OKT

De schaatsster van Team IKO geen overigens geen groot fan van de manier waarop de toppers zich moeten plaatsen voor de Winterspelen. Beune pleitte er eerder in een gesprek met De Telegraaf voor, dat wereldkampioenen een garantie moeten hebben voor een startbewijs voor de Olympische Spelen. Zo stelde ze: ''Als ik een minder moment heb op het OKT en kwalificatie mis, dan snij je als KNSB jezelf in de vingers.''

Haar collega en concurrent Marijke Groenewoud was het oneens met de stelling van Beune. In een eerder gesprek met Sportnieuws.nl noemde de meervoudig wereldkampioen het idee van Beune 'onzin'. Ze voegde hier verder aan toe: ''Iedereen moet zich kwalificeren via het OKT.''