Aanwijsplekken voor Nederlandse topschaatsers richting de Olympische Winterspelen van 2026: wereldkampioene Joy Beune zou het graag willen, ploeggenote Marijke Groenewoud noemt het 'onzin'. En dat terwijl ze allebei onderdeel zijn van het Nederlandse team dat voor goud moet gaan zorgen op de ploegenachtervolging. In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As dit opvallende meningsverschil.

“Ik zag een interview van Groenewoud waarin ze aangaf dat het OKT (olympisch kwalificatietoernooi, red.) gewoon moet plaatsvinden”, begint Hoog. "In tegenstelling tot wat Beune eerder heeft gezegd. Zij pleit voor aanwijsplekken vanuit de bond."

“Zo’n olympisch kwalificatietoernooi is gewoon zo slopend en spannend. Als je net in die week ziek bent of je dag niet hebt, dan loop je kans dat je Milaan mist. Beune wil daarom aanwijsplekken, maar Groenewoud zegt: ‘onzin’”, vervolgt ze.

Meningsverschil

“Ze staan hier dus lijnrecht tegenover elkaar", aldus Hoog over Beune en Groenewoud. "Ze rijden samen in TeamNL en in de ploegenachtervolging. Kan dat zomaar dan zo'n interview?”

“Ja, tuurlijk”, reageert Van As. “Dat is gewoon haar mening. Zij vindt dat iedereen een gelijke kans verdient. Als je naar de Spelen wil, moet je je gewoon kwalificeren. Niemand wordt aangewezen. En Beune denkt daar anders over.”

Van As vervolgt: “Als dat iets is waardoor er irritatie tussen die twee zou ontstaan, of waardoor ze niet meer goed kunnen samenwerken, dan zou dat wel heel ehm…” “Sneu zijn”, vult Hoog aan. “Debiel zijn”, noemt Van As uiteindelijk. “Nee joh. Iedereen heeft toch recht op zijn eigen mening? Ik denk niet dat dit invloed heeft.”

Onder druk

Hoog vraagt: “Wat is jouw mening hierover?” Van As antwoordt: “Lastig. Eerst dacht ik: ik snap wat Joy zegt. Zij is natuurlijk een medaillekandidaat. Als zij een slechte dag heeft en ze plaatst zich niet, dan snijdt de KNSB zichzelf in de vingers. Want dat is bijna een gegarandeerde olympische medaille.”

“Dat kan je natuurlijk nooit zeker weten. Maar aan de andere kant: het laat ook zien wat voor schaatser je bent als je juist onder die druk kan presteren. Dat is ook een voorbode richting de Spelen, want daar is de druk nog groter”, vindt Van As.

“Ja, precies”, zegt Hoog. “Op de Spelen kan je ook ziek zijn of je dag niet hebben. Dan moet je ook presteren. Ik snap Beune ook wel hoor. Als je wereldkampioen bent geworden, geef dan een aantal aanwijsplekken. Dan heb je die al in de pocket.”

Drukmaken over OKT

“Ze maken zich allemaal nu al zo druk om dat OKT", valt Hoog op. "In elk interview gaat het erover.” Van As zegt: “Dat is ook het zure van de media. Iedereen leeft er nu naartoe.”

“Groenewoud heeft vorig jaar alles gewonnen wat er te winnen viel, behalve het WK”, zegt Hoog over de prestaties van de schaatsster van Team AH-Zaanlander op de individuele afstanden. “Toen gaf ze aan dat ze daar met zoveel zenuwen en een hoge hartslag stond, terwijl ze zich eigenlijk goed voelde. Toch zoveel spanning voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Dan kan ik me voorstellen dat die druk bij het OKT voor haar ook weer groot is.” Van As ‘hoopt van niet.’

“Voor ons als neutrale toeschouwer is het wél heel leuk om te kijken”, vindt Hoog. “En ook spannend”, vult Van As aan. Hoog: “Terwijl je niet echt voor één persoon bent. Je wil gewoon dat de beste van Nederland naar de Olympische Spelen gaat, maar je zit toch met spanning voor de tv." Het OKT vindt plaats van 26 t/m 30 december.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze week komen onder meer het matige spel van Ajax en het succesvolle WK roeien. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: