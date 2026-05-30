Joy Beune en Pien Hersman waren met hun ploeg X2O Badkamers op trainingskamp in Spanje. Daar werkten de topschaatssters in de zon toe richting het volgende seizoen. Maar op een gegeven moment maakten ze een wel heel spannend moment mee. Het leidde tot veel geschreeuw.

Schaatsteam X2O Badkamers heeft natuurlijk Joy Beune als absolute blikvanger in de ploeg, maar verder ook bekende namen als Pien Hersman, en olympiërs Bart Swings, Stijn van de Bunt en Sebas Diniz. Een groot aantal atleten was de afgelopen week op trainingskamp in Spanje. Nabij de bekende badplaats Lloret de Mar had de ploeg het kamp belegd.

De voornaamste reden om naar de Costa Brava te trekken was natuurlijk om te kunnen fietsen in de nabijgelegen bergen. Dat werd dan ook vrijwel dagelijks gedaan, waardoor de conditie richting het volgende seizoen al een goede basis heeft. Daarnaast stonden er ook een aantal teambuildingsactiviteiten op het programma, al was één daarvan wel heel spannend.

Spannend uitje

Op beelden die het team op haar eigen sociale kanalen heeft gedeeld, valt er te zien dat de schaatsers plaatsnemen in een soort kermisattractie, waarbij ze in duo's vol de lucht in worden gekatapulteerd. "Het trainingskamp is niet alleen om te trainen", luidt het bijschrift. Het uitje levert in elk geval komische beelden op.

Hersman neemt samen plaats met Ede Kortlever en maakt een rollercoaster van emoties door. "Ik hou van jullie allemaal", meent de vriendin van toptennisser Jesper de Jong. Op het moment dat ze de lucht in wordt geschoten, moet ze keihard gillen. Uiteindelijk blijkt het toch wel mee te vallen. "Het was wel veel minder eng. Wij zijn nonchalant."

Ook Beune, die plaatsnam naast Jesse Speijers, stond doodsangsten uit. "We hebben wel een leuk leven gehad", luidt haar ietwat lugubere opmerking. Ook zij schreeuwt de longen uit haar lijf in de attractie. Dat gold overigens ook voor enkele van de heren, zoals Serge Yoro en Sebas Diniz. Gelukkig kwamen alle atleten uiteindelijk weer heelhuids beneden en keerden ze een dag later terug naar Nederland. Daar gaan ze allemaal op eigen houtje weer verder met de voorbereiding. Hersman doet dat dit weekend niet vanuit Nederland. Zij trok naar Parijs om haar vriend De Jong te zien stunten op Roland Garros.