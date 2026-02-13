Jutta Leerdam zorgde maandag voor sensatie op de Olympische Spelen met een gouden medaille op de 1000 meter. Haar verloofde Jake Paul zat op de tribune tijdens de race, maar vertrok daarna weer uit Milaan. Goed nieuws voor Leerdam: hij keert ook weer terug in Italië.

Het hele jaar stond al in teken van de race van Leerdam op maandag. Daar wilde ze haar droom waarmaken: olympisch goud. En dat lukte. Ze bleef haar landgenote Femke Kok en de Japanse Miho Takagi voor en pakte haar gedroomde olympische titel. Jake Paul keek in tranen toe vanaf de tribune.

Valentijnsdag

Maar zaterdag is er weer een speciale dag. Dan is het namelijk Valentijnsdag. Deze bijzondere dag zal het koppel samen kunnen doorbrengen. De Amerikaanse bokser was doorgereisd naar Armenië, maar hield de lengte van dat tripje beperkt. Hij liet vrijdagavond in een story op Instagram zien dat hij weer in het vliegtuig zit. "Back to Milano", is de boodschap.

In Armenië stuntte hij in de sneeuw met een sneeuwscooter en ontmoette hij MMA-vechter Arman Tsarukyan, terwijl Leerdam in Milaan volop in voorbereiding is op de olympische 500 meter. Wellicht kan ze zondag nog een medaille bemachtigen.

Voor het zover is, heeft Paul in ieder geval een liefdevolle vraag aan zijn 27-jarige vriendin. Die stelt hij op romantische wijze. "Jutta, wil je mijn valentijn zijn?", staat er in de sneeuw geschreven. De Amerikaan poseert bij die tekst en tagt Leerdam via Instagram in de foto.

500 meter

Leerdam zal zondag absoluut blij zijn met de aanwezigheid van haar geliefde. Voor de 500 meter is de 27-jarige topschaatsster dit keer niet de absolute topfavoriete. Dat is namelijk Kok, die dit seizoen al haar races op de kortste sprintafstand wist te winnen. Zij is al 23 wedstrijden op rij ongeslagen op de 500 meter en werd de afgelopen drie jaar wereldkampioene op die afstand.

Samen met Leerdam was Paul afgelopen maandag overigens nog aanwezig bij haar huldiging in het Staatsloterij TeamNL Huis. Vervolgens trokken zij er een dag later op uit in Milaan om te shoppen in de stad. Daar wist de 27-jarige een bijzondere tas te bemachtigen: een Hermes Birkin Bag. Nu is de blik weer volledig gericht op zondag. De 500 meter start dan in Milaan rond de klok van vijf uur.