Jutta Leerdam deelt bijna haar hele leven op sociale media. Met filmpjes op TikTok houdt ze volgers op de hoogte van haar trainingen en dagelijks leven. Dinsdag beantwoordde ze een veelgestelde vraag.

De schaatskampioene is hard aan het trainen in de voorbereiding op het komende olympisch seizoen. Daarin wil Leerdam haar grote doel bereiken: een gouden medaille op de 1000 meter tijdens de Winterspelen in Milaan.

Dus zet ze alles op alles om olympisch kampioen te kunnen worden. Vier jaar eerder greep ze het zilver op haar favoriete afstand achter Miho Takagi.

Nagels

De afgelopen weken liet de 26-jarige op TikTok al veel trainingstechnieken op het ijs en in de gym zien. Maar volgers van Leerdam hebben ook vragen over haar uiterlijk. In haar drukke schema maakt ze ook nog tijd voor de verzorging van haar nagels. Maar veel tijd heeft ze daar niet voor.

"Waarom heb je lange nagels als je een professioneel topsporter bent?", is een vraag die Leerdam veel krijgt. Daar trekt ze zich echter niets van aan en bij een filmpje met die woorden laat ze vol trots haar gelakte nagels zien.

Ze heeft een eigen look bedacht voor haar french manicure: "Ik noem dit: de luie meid french." Daarbij loopt het roze van haar nagels over in wit. "Oftewel, de Jutta Special."

Ze is natuurlijk allesbehalve lui in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Samen met Kai Verbij en de talentvolle Ted Dalrymple traint ze in Thialf onder de bekende coach Kosta Poltavets.

Vrije tijd

In haar vrije tijd genoot Leerdam de afgelopen weken ook van het lekkere weer in Nederland. Dat deelde ze op Instagram. Daar is de ex-wereldkampioene al etend te zien in bikini, lekker genietend van de zon.