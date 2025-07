Olympisch 3x3-basketballer Dimeo van der Horst greep nét naast het zilver in het populaire RTL 4-programma De Verraders. De goudenmedaillewinnaar werd vlak voor de finale weggestemd en moest de strijd om de zilverstaven voortijdig verlaten. In een interview met Sportnieuws.nl blikt hij terug op zijn deelname.

Terwijl Van der Horst genoot van zijn eerste vakantie met zijn kersverse gezin, keek een groot deel van Nederland zaterdagavond naar de spannende finale van De Verraders. In het populaire tv-programma, waarin eerder onder anderen Churandy Martina, Jan van Halst en Lidewij Welten het veld moesten ruimen, werd de olympisch kampioen uiteindelijk nét voor de eindstreep naar huis gestuurd.

In De Verraders proberen zogeheten 'getrouwen' te achterhalen wie van de deelnemers de 'verraders' zijn. Elke dag mogen de getrouwen iemand verbannen die zij verdenken, terwijl de verraders ’s nachts in het geheim een medekandidaat mogen ‘vermoorden’.

‘Toch wel spannend’

Van der Horst begon als getrouwe, maar werd gaandeweg door rapper Josylvio en model Kim Feenstra overgehaald om zich bij de verraders aan te sluiten. “Dat was eigenlijk heel leuk,” vertelt hij. “Ik wilde eigenlijk al een verrader zijn, maar toen ik tussen al die mensen stond die ik ken van tv, vond ik het toch wel spannend. Dus ik ben blij dat ik als getrouwe begon en uiteindelijk toch nog de rol van verrader mee kon maken.”

De basketballer overleefde meerdere keren op het nippertje het verbanningsberaad. “Dat ik überhaupt de finale haalde, vond ik al bijzonder,” vertelt hij aan Sportnieuws.nl. “Ik sprong drie keer met mijn hakken over de sloot”, lacht hij. Tijdens de Olympische Spelen in Parijs won hij nog goud in de finale, mede dankzij het winnende doelpunt van teamgenoot Worthy de Jong. In De Verraders eindigde hij juist met lege handen: “Dat was wel even zuur.”

Charmes

Van der Horst hield zich doorgaans wat op de achtergrond, maar viel bij sommige vrouwelijke kandidaten toch op, vooral vanwege zijn looks. Estelle Cruijff, nicht van Johan Cruijff en voormalig partner van onder meer Ruud Gullit en Badr Hari, noemde hem “te knap” om te verbannen.

Ook Feenstra viel voor zijn charme. “Ik heb zeker een oogje op jou”, zei ze tegen de basketballer, die die opmerkingen met een glimlach ontvangt: “Je leert elkaar daar best goed kennen. Dan merk je al snel dat het allemaal vooral leuk en grappig is. Ik heb veel met ze gelachen.”

Op de vraag of hij sinds zijn tv-optreden vaker berichten van vrouwen in zijn DM’s krijgt, moet de basketballer lachen. “Gelukkig niet”, zegt hij. “Want dan zou mijn vrouw ze aanpakken.” Van der Horst is getrouwd met de Litouwse profbasketbalster Kamilė Nacickaitė.

Herkend in de supermarkt

Sinds zijn deelname aan De Verraders wordt hij bovendien steeds vaker herkend. “In de supermarkt spreken mensen me aan met: ‘Goed gespeeld!’ Of ze vragen om een foto. Allemaal leuke reacties”, vertelt hij enthousiast. En wie weet smaakt het naar meer. “Ik zou het echt leuk vinden om vaker mee te doen aan een tv-programma. Het was een leuke ervaring. Een keer iets anders dan sport. En ook leuk om nieuwe mensen te ontmoeten waar je anders nooit mee in contact komt.”