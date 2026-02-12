De populariteit rondom topschaatsster Jutta Leerdam was al aanzienlijk én dat is na haar gouden plak op de 1000 meter tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan niet minder geworden. Kenners stellen dan ook vast dat de Westlandse één van de rijkste deelnemers aan de Winterspelen is en mogelijk flink verdient aan haar volgers op Instagram.

Volgens journalist en wielrenner Thijs Zonneveld is Leerdam "een van de rijkste sporters die hier op de Spelen staat". Dat stelde hij in de podcast Clubhuis Milaan. NPO Radio 1 greep die uitspraak aan om uit te zoeken wat haar bijna zes miljoen volgers op Instagram waard zijn.

Daarvoor schakelde de radiozender Meindert Schut in, hoofdredacteur van de Quote. "De kenners berekenen ongeveer één cent per volger, per post. Dat zou betekenen dat ze ongeveer 50.000 dollar per post zou kunnen verdienen als daar een sponsor achter zit", aldus Schut.

Instagram volgers

Leerdam is niet de enige deelnemer aan de Spelen met miljoenen volgers op Instagram. Lindsey Vonn en Eileen Gu hebben er respectievelijk ruim drie miljoen en ruim twee miljoen. Toch steekt Leerdam er met kop en schouders boven uit. De Westlandse heeft momenteel 5,9 miljoen Instagram volgers.

Haar Instagram volgers zijn naast het schaatsen echter niet het enige verdienmodel van Leerdam, zo stelde de radiozender vast. "Ik heb wel eens een keer geprobeerd om haar voor een campagne te strikken. Dan praten we wel echt in tonnen. Als je dat vergelijkt met gemiddelde andere atleten, dan zit zij soms wel twintig keer zo hoog qua prijs", vertelt sportmarketeer Frederique de Laat. Volgens haar zijn vrouwelijke atleten interessant voor merken omdat ze een hoge 'engagement rate' hebben, waarmee de verhouding tussen het aantal likes/reacties en volgers wordt bedoeld.