Jutta Leerdam heeft inmiddels waar ze vier jaar lang van droomde: olympisch goud. Maar in aanloop naar haar winnende race op de 1000 meter was ze onderdeel van een klein relletje. Ze stond de pers niet te woord en in het enige interview dat ze gaf, botste met de veelbesproken journalist Bert Maalderink. "Daar is hij voor naar Italië gegaan."

Maalderink is al jarenlang verslaggever en interviewer bij de NOS tijdens grote schaatstoernooien. Hij staat bekend om zijn doortastende stijl: vriendelijk waar het kan, prikkelend waar het moet. Dat was dus ook het geval met Leerdam, toen Maalderink bleef door hameren op een moment dat door de camera werd opgepikt. De topschaatsster werd behandeld aan haar enkel, waar met een apparaatje op werd geslagen.

"Daar ga ik niet verder op in. Omdat ik hier bijna een wedstrijd rijd", reageerde Leerdam. De journalist beet zich vast in het gesprek, maar Leerdam bleef bij haar standpunt. "We hoeven het er niet over te hebben. Ik ben hier om een wedstrijd te rijden en dit is gewoon onderdeel van mijn proces."

Lof voor Bert Maalderink

AD-columniste Kitty Herweijer sprak zich negatief uit over de aanpak van Maalderink. Maar er zijn ook mensen die de veelbesproken journalist steunen. "Jutta had even geen zin in Bert, maar er kwam een betoog (van de NSP, red.) alsof de internationale wateren zijn geschonden", overdrijft schrijver Michel van Egmond het ietwat in de podcast Dick Voormekaar.

Van Egmond en voetbaljournalist Michel Krabbendam zijn het er over eens dat Leerdam met de pers had moeten praten. "Waar gaat het ook over. Zij laat midden tussen 80.000 camera’s door een onbekende man met een hamertje op haar voet slaan. En dan gaat ze zich verbazen dat arendsoog Bert Maalderink dat laat liggen. Maar zo zijn we niet getrouwd."

Krabbendam weet uit eigen ervaring dat zulke dingen niet aan de geslepen journalist ontsnappen. "Daar is hij voor naar Italië gegaan", vult Van Egmond hem aan. "Je hoeft hem maar een klein strohalmpje te geven."

Gemis bij het Nederlands elftal

Het duo mist Maalderink nog wel bij wedstrijden van het Nederlands elftal, waar hij tot 2018 Oranje-watcher was. "Dat loeren onder die pet, die toon", omschrijft de journalist zijn collega. "Je hebt Bert nodig om alles in perspectief te plaatsen, namelijk: ik stel hier de vragen, jij geeft antwoord. Zo simpel is het", stelt Van Egmond.

"Gelukkig hebben we het schaatsen nog, dat hij dat doet", vindt Krabbendam. "Jutta heeft haar eigen bereik met al die volgers. Maar ja, zonder Bert (NOS)…", gaat hij verder. "Die heeft haar groot gemaakt", vult Van Egmond hem aan. "Daar mag best wat tegenover staan, een paar kritische vragen van Bert", vindt Krabbendam.

Ziekte

Maalderink maakte vorig jaar bekend dat hij sinds 2023 die ziekte mutiple scelerose (MS) heeft. Dat is een ongeneeslijke ziekte in het centrale zenuwstelsel en kan je leven ernstig belemmeren. Het nieuws maakte dan ook veel los in de sport- en schaatswereld. Maalderink weet nog niet hoe zijn toekomst eruit ziet. "Als ik komend jaar moet stoppen met werken, en die kans is groot, dan heb ik daar vrede mee. Het is wat het is", vertelde hij in de podcast Bekend met MS.

"Ik hoop dat, het is misschien wel zijn laatste olympische toernooi, dit het begin is van nog veel meer Bert", dagdroomt Van Egmond. "Kleine prikjes, relletjes. Beetje ophef, beetje gedoe. Daar is het toch allemaal voor. Anders zien we wel heel veel van die blije gezichten in beeld."