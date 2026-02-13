De ster van Jutta Leerdam is rijzende en dat is niet alleen in Milaan te zien. De Nederlandse pakte al goud op de 1000 meter, maar nu heeft ze ook een andere magische grens doorbreken. Die van zes miljoen volgers op haar Instagram.

Leerdam begon de Olympische Spelen met ruim vijf miljoen volgers en staat volop in het middelpunt van de belangstelling. Van een vlucht met een privéjet, een tijdelijke boycot van de Nederlandse pers tot haar zinderende gouden medaille op de 1000 meter: het gaat al dagenlang over het schaatsicoon.

Explosie van aantal volgers

Haar verloofde Jake Paul (29 miljoen volgers) zat afgelopen maandag samen met zijn moeder en familie Leerdam op de tribune voor de olympische 1000 meter. De druk op Leerdam werd door Femke Kok flink opgevoerd, maar ze bleek er tegen bestand.

In een olympisch record snelde de Nederlandse topschaatsster naar het goud en het feest op de tribune barstte los. Dat zorgde meteen voor een explosie van het aantal volgers op Instagram en die stijging gaat niet liggen door alle aanhoudende berichten, nationaal en internationaal, in de media.

Magische grens

Haar aantal op Instagram steeg de afgelopen dagen van 5,1 miljoen naar liefst 6 miljoen volgers. De piek van het aantal nieuwe fans lag uiteraard op maandag en ook de rest van deze week loopt de teller nog gestaag door. Op TikTok staat Leerdam nu op 2,6 miljoen volgers, ruim 500.000 meer dan vorige maand.

Op Instagram heeft ze de grens van 6 miljoen dus al bereikt en ze nadert ook de grens 3 miljoen op haar TikTok. Ongetwijfeld gaat de olympische 500 meter op zondag weer een nieuwe impuls geven.

Lindsey Vonn

Is 6 miljoen volgers veel? Jazeker, geen enkele sporter op de Winterspelen komt in de buurt. De Amerikaanse Lindsey Vonn bijvoorbeeld, toch bepaald niet de minste, moet het doen met 3,3 miljoen volgers. Suzanne Schulting, drievoudig olympisch kampioene shortrack, heeft een kleine 900.000 volgers. Joy Beune moet het doen met 335.000, een aantal dat Leerdam er maandag zo ongeveer in één dag bij kreeg.

Kok heeft er momenteel 246.000 en ook dat aantal is bijzonder hard aan het groeien. Zo blijkt maar weer dat er niks gaat boven succes op de Olympische Spelen. Het is hét grote podium voor de schaatsers en de kans ook op financiële zekerheid. Want al die volgers leveren uiteindelijk ook geld op als sponsors zich melden.

Overigens moet Leerdam nog wel enkele Nederlandse collega-topsporters voor zich dulden. Zo heeft topvoetballer Memphis Depay op Instagram 20,4 miljoen volgers, staat de teller van viervoudig F1-wereldkampioen Max Verstappen op 17,9 miljoen volgers en heeft Virgil van Dijk een fanschare van 17,2 miljoen volgers.