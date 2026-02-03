Jutta Leerdam is haar rol al schaatsinfluencer op de Olympische Spelen al goed aan het inzetten. De Nederlandse topschaatsster deelt aan haar miljoenen fans wat de pot schaft in het olympisch dorp.

"Ik ben net gearriveerd in het olympisch dorp, dus kom met mij mee naar de foodcourt", zo begint Leerdam haar Tik Tok-video. Vervolgens laat ze zien hoe het buffet eruit ziet waar de olympische sporters de komende weken van moeten leven.

Olympische verwennerij

En een ding wordt duidelijk: de keuze is reuze. Leerdam laat zien dat het olympisch buffet bestaat uit een heleboel verschillende broodjes, yoghurtjes, beleg, drankjes, pasta's en zelfs pizza's. De 27-jarige topschaatsster verwent zichzelf dan ook met een pasta, een stukje pizza, een broodje en een flesje water.

Privéjet

Leerdam behaalde de afgelopen dagen nog het wereldnieuws door de manier waarop ze naar Italië ging voor de Spelen. Zo deelde ze meerdere beelden van haarzelf en haar zusjes vanuit een privéjet. Hiermee vloog de topschaatsster naar Milaan. Onder meer in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en in Duitsland werd hier over geschreven. Veel mensen vonden dit decadent, zoals Johan Derksen. "Als ik haar coach was zou ik dit niet pikken'', vertelde hij bij Vandaag Inside.

Leerdam komt in Milaan in actie op twee verschillende afstanden: de 500 meter en 1000 meter. De kilometer, de afstand waar Leerdam tweemaal wereldkampioen op werd, wordt al vroeg in het programma gereden, namelijk op maandag 9 februari. De 500 meter staat gepland op zondag 15 februari.

