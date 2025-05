Jutta Leerdam deelt bijzondere herinneringen, topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong valt iets heel moois op

Jutta Leerdam (26) heeft via sociale media weer enkele mooie herinneringen gedeeld aan haar tijd samen met verloofde Jake Paul. Zo geeft de topschaatsster de vele fans regelmatig een bijzonder inkijkje in haar leven. Onder de miljoenen volgers valt ook collega-schaatsster Antoinette Rijpma-de Jong, die voor Leerdam ook een reactie achterlaat.

Na de WK afstanden in maart stapte Leerdam met haar geliefde in een privéjet naar Puerto Rico. Daar brak een bijzondere tijd aan. Ze werd op het nabijgelegen eiland Saint Lucia ten huwelijk gevraagd. Ook was de prèmiere van de realityserie Paul American, waar ze een hoofdrol in speelde.

Maar Leerdam genoot vooral van haar tijd met Paul, diens familie en zijn hond. Van al die mooie momenten samen vond de Nederlandse nog wat foto's op haar telefoon, die ze deelde op Instagram. 'Herinneringen', schreef ze erbij.

Het leven van Jutta Leerdam

Zo schittert ze in een prachtige witte jurk naast haar verloofde Jake Paul, ook laat ze haar verlovingsring zien en is er een dierbare foto met haar ouders Ruud en Monique. Leerdam reed daarnaast ook paard met de Amerikaan en ze gingen zelfs door water.

In de reacties wordt Leerdam 'Pauls perfectie' genoemd. Maar ook schaatsster Rijpma-de Jong laat van zich horen. De paardenliefhebster geniet vooral van één bepaalde foto, waarop Leerdam en Jake Paul te paard door het water paraderen. Ze reageert direct met een alleszeggende smiley met hartjesogen.

Ogen gericht op Olympische Spelen

Inmiddels is Leerdam druk met de voorbereidingen op de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan. "Olympisch zilver is geweldig, maar het is geen goud. Ik streef naar het allerhoogste en ik heb dat goud nodig", verzekerde ze in de serie Paul American.

"Ik ben zesvoudig wereldkampioen. Dat is veel en daar ben ik blij om, maar de volgende Olympische Spelen zullen mijn laatste zijn en daar wil ik goud winnen", was ze stellig. "Ik wil later niet terugkijken en denken: het spijt me dat ik me heb laten leiden en niet voor mezelf ben opgekomen. Nee, ik wil trots op mezelf zijn dat ik dat besluit heb genomen."

Nieuwe teamgenoten

In de jacht naar olympisch succes heeft Leerdam twee nieuwe teamgenoten aangetrokken, onder wie een oud-wereldkampioen. Schaatsicoon Marianne Timmer is benieuwd hoe die samenwerking gaat verlopen: