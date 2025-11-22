Ziekjes en zwakjes kwam Jutta Leerdam opdagen bij de World Cup schaatsen in Calgary. Op de 500 meter van zaterdag legde ze beslag op plek zes. Hoe schat ze dat in, gezien de omstandigheden?

Vrijdag liet Leerdam op social media zien dat ze kampt met een griepje. 'Het is racedag, maar je hebt nog steeds griep', zette Leerdam bij een foto van haar gezicht. 'Mijn neus is twee keer zo groot als normaal. Stuur hulp'.

Energie

Zaterdag leek ze al wat opgeknapt. "Ik reed een stuk beter dan gisteren, met meer energie. Ik open in 10,5 en dat is gewoon goed, daar ben ik blij mee", zei ze tegen de NOS. "Het gaat de goede kant op met de 500 meter."

"Bij de start dacht ik dat ik vals ging. Ik ben de hele week ziek geweest en op de 1000 meter hakte de laatste ronde er zo in. Die eerste ronde kostte al veel energie. Mijn moeder zei dat mijn neus twee keer zo groot is. Het gebeurt iedereen weleens. Als topsporter moet je er elk weekend staan. Je reist veel, nu op hoogte. Ik baal er wel van"

Snot

In het vervolg van het gesprek wil ze enkele keren aangeven hoe enorm veel snot er uit haar lijf kwam, maar slikt ze het toch in (de woorden dan). "Ik had een stortvloed aan.. Ik ga dat niet zeggen", aldus Leerdam.

"Ik hoopte dat het zou meevallen. Maar ik merk dat het qua energie erin hakt. Dat is jammer. Technisch ging deze ronde beter dan hoe ik gisteren reed. Morgen nog een 500 meter. Ik zit al dichtbij het podium. Ik wil gaan voor een podiumplek, dat geeft me extra scherpte voor morgen. Het ligt allemaal dicht bij elkaar. Het podium ligt op 0,1 seconde afstand. Vandaag klink ik voor de eerste dag wat minder verkouden. Gisteren kwamen er nog tranen en snot enzo. Het hoort erbij."

