Kjeld Nuis is als derde geëindigd op de 1.500 meter bij de World Cup schaatsen. Een dag eerder startte hij nog in de B-groep op de 1000 meter. Joep Wennemars en Tim Prins grepen net naast een podiumplek. Wesly Dijs en Tijmen Snel speelden geen rol van betekenis. Jordan Stolz won wederom.

Tijmen Snel en Wesly Dijs troffen elkaar in de tweede rit tijdens een Nederlandse ontmoeting. Snel kwam net iets sneller over de finish (1.43,40) dan Dijs (1.43,56). Een aantal ritten later vond er opnieuw een Nederlands onderonsje plaats. Joep Wennemars en Tim Prins namen het tegen elkaar op. Er ontvouwde zich een prachtig gevecht tussen de twee. Het scheelde haast niks.

Wennemars was net een paar honderdsten sneller (1.42,54) dan Prins (1.42,56). Wennemars behaalde daarmee een virtuele eerste plaats en Tim de virtuele tweede plaats. Na hem kwam Kjeld Nuis in actie, die een dag eerder nog op de 1000 meter in de B-groep in actie moest komen vanwege zijn diskwalificatie van vorige week.

Applaus voor Nuis

Nuis reed een geweldige rit. In de laatste ronde maakte hij het spannend door een klein misstapje te maken, maar hij hield zich staande en streef met een keurige tijd van 1.42,42 zijn Nederlandse concurrenten voorbij. Het virtuele podium kleurde daardoor volledig oranje. Nuis ontving een staande ovatie van het publiek na zijn rit.

Na Nuis kwamen echter het jonge, Duitse talent Finn Sonnekalb (18) en de Amerikaanse favoriet Jordan Stolz (21) in actie. Zij sloegen Nuis van de virtuele troon. Stolz noteerde 1.42,10. Sonnekalb 1.42,31.

