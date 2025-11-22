Femke Kok toonde zich zaterdag wederom ongenaakbaar op de 500 meter bij de World Cup schaatsen. Het is de veertiende keer op rij dat ze won op deze afstand, al wist ze dat zelf niet. Dat vertelt ze na afloop van haar zege.

"Het is mijn snelste tijd hier (Calgary, red.)", begon Kok haar reactie lachend bij de NOS, nadat ze weer ongenaakbaar was op de 500 meter. "Alleen het was geen vlekkeloze rit, maar ik ben wel blij dat het ruim genoeg was voor de winst."

"Het is nooit fijn als er de rit voor je in de laatste binnenbocht iemand vol op zijn plaat gaat", ging ze verder. Daarmee doelde ze op de valpartij van Yukino Yoshida vlak voordat ze zelf in actie kwam. "En ik had ook de laatste binnenbocht, maar gelukkig konden we vrij snel weer van start."

'Dat laat het wel zien'

Of het haar gestoord heeft? "Dat weet ik niet. Maar het was niet een vlekkeloze rit. Het laat wel zien dat mijn basisniveau gewoon hoog is en dat het goed genoeg was." Vooral de start verliep niet vlekkeloos. "Ik kwam er een beetje laat in", vertelde ze. "De bocht was wel goed, kruising aardig, en toen moest ik in de laatste binnenbocht nog een slag doen, dus toen ging ik veel te hoog de bocht in. Maar ja, niet te veel klagen en op naar morgen."

Toen Kok te horen kreeg dat deze rit haar veertiende op rij was dat een 500 meter won, reageerde ze verbaasd: "Oke, ik houd het niet bij, maar het is natuurlijk heel mooi om nog steeds de ongeslagen status te hebben."

