Femke Kok heeft weer een zege veroverd bij de World Cup schaatsen. In Calgary was de enige schaatsster die finishte onder de 37 seconden op de 500 meter. Ze noteerde 36,65.

Angel Daleman beet het spits af als Nederlandse schaatsster. Haar opening was goed, maar haar ronde iets minder. Ze noteerde 37,56 in een rechtstreekse rit tegen Ying-Chu Chen, die met 37,14 een persoonlijk record vestigde en zich virtueel naar de eerste plaats schaatste. Alle favorieten op de afstand moesten toen echter nog in actie komen.

De zieke Jutta Leerdam was de tweede Nederlandse schaatsster die in actie kwam. De Westlandse kampt nog altijd met griepverschijnselen. Toch bleek daar tijdens haar rit niet veel van. Ze noteerde 37,26, een virtuele derde plek op dat moment.

Valpartij vlak voor Kok

Direct na Leerdam, was het Anna Boersma die het ijs betrad. Zij zag 37,41 op het scorebord staan en kon dus - met een voorlopige zeven plaats - geen gooi richting het podium doen. Vlak voordat Kok en Marrit Fledderus in actie kwamen, vond er een valpartij plaats.

De Japanse Yukino Yoshida ging onderuit. De vertraging was minimaal, maar het was alles behalve fijn voor de twee Nederlandse topschaatsers. Kok liet zich echter niet uit het slaan en pakte opnieuw de zege met een tijd van 36,65, de enige 36'er. Al was ze zelf overduidelijk niet blij na haar rit. Fledderus noteerde 37,18.

Wereldrecord Kok

Vorige week verraste Kok alles en iedereen door een nieuw wereldrecord te vestigen in Salt Lake City. Met een tijd van 36,09 zat ze ruim onder twaalf jaar oude wereldrecord van de Zuid-Koreaanse Lee Sang-hwa (36,36). Kok vertelde in de Nederlandse nacht van vrijdag op zaterdag dan ook bij de NOS dat ze was overladen met berichten en felicitaties, waarvan de mooiste van de vorige wereldrecordhoudster was.

