Jutta Leerdam (26) blijft zichzelf op verschillende manieren uitdagen. De topschaatsster laat weten deze maandag een andere discipline te beoefenen. Op die manier hoopt ze straks beslagen ten ijs te komen in het cruciale seizoen wat voor de deur staat.

Leerdam bivakkeert deze maandag op de shorttrackbaan van Thialf, zo is te zien op Instagram. 'Hard werken met de shorttrackers vandaag', schrijft ze bij de video, terwijl de zamboni op de achtergrond over het ijs raasde. 'Een herinnering om jezelf uit te blijven dagen.' Daarna geniet de sprintster van een bakkie koffie.

Voor Leerdam wordt het een cruciaal seizoen. Zij heeft één groot doel: het winnen van goud op de 1000 meter bij de komende Olympische Winterspelen, begin 2026. Het wordt haar laatste kans op het ontbrekende stuk eremetaal in haar prijzenkast, want na dit seizoen wil zij aan kinderen beginnen met haar verloofde Jake Paul. Dat verklapte het stel in de realityshow Paul American.

Leven op Puerto Rico

Leerdam reisde na het afgelopen seizoen direct door naar Puerto Rico, waar Paul woont. Zij beleefde daar verschillende mooie momenten. Zo vroeg de Amerikaanse bokser haar ten huwelijk en kwam een groot deel van haar familie over voor het verlovingsfeest op Saint Lucia. Leerdam sprak in Puerto Rico al meerdere malen over haar 'thuis'.

Boerderij van 39 miljoen dollar

Paul kocht ondertussen al een ranch van liefst 39 miljoen dollar op het Caribische eiland. Hij kocht de boerderij - met een enorm stuk land - na zijn zeer lucratieve gevecht met Mike Tyson, afgelopen november. "Ik wilde de afgelopen vijftien jaar al een ranch. Het was een droom en het is het doel waarom ik zo hard werk", zei Paul bij The Iced Coffee Show.

"Ik hou van jagen, jetskiën, vissen, paarden, koeien en dat soort dingen. Ik groeide op door met mijn vader veel naar een hutje in de natuur te gaan. Daar wilde ik graag weer naar terug. Ik ben er lang mee bezig geweest en het kostte dus 39 miljoen dollar. Best wel duur, ja", reageert hij lachend op de geschokte reacties van de podcasthosts.