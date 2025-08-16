Irene Schouten was jarenlang dé kopvrouw van Team Albert Heijn Zaanlander, maar nadat zij stopte met schaatsen op het hoogste niveau verschoof de aandacht naar de vrouw waarmee ze jarenlang een gouden duo vormde. Marijke Groenewoud is nu de kopvrouw van de ploeg en in de Sportnieuws.nl-videoserie Dromen van Goud gaat ze met oud-topschaatsster Marianne Timmer daarover in gesprek.

Schouten won in 2022 drie gouden medailles op de Olympische Winterspelen en groeide mede door haar open persoonlijkheid uit tot één van de grote sterren uit de Nederlandse sportwereld. Ze was vanzelfsprekend dan ook hét boegbeeld van de ploeg van Jillert Anema, maar twee jaar later stopte ze met schaatsen op het hoogste niveau. Sindsdien is de wat ingetogenere Groenewoud de belangrijkste vrouw uit het team en Timmer is benieuwd hoe ze daarmee om gaat.

"Ik probeer het zelf cool te houden", reageert de schaatsster. "Ik probeer mijn ding te doen en lekker te te trainen. Ik probeer niet te denken van: ik ben de kopvrouw dus ik moet het doen. Ik wil wel kopvrouw zijn, maar dan op het ijs en niet ernaast."

Gouden duo met Schouten

Groenewoud reed niet alleen jarenlang met Schouten in de ploeg, de twee vormden ook een succesvol duo op de massastart. Schouten pakte meestal de winst, maar had dat mede te danken aan collega. Groenewoud genoot er altijd van om met haar te rijden: "We waren dezelfde types en dat vulde elkaar mooi aan."

Ze moest er dan ook aan wennen toen ze niet meer samen reden: "Dat mis ik weleens, want ik vond het mooi om zo te rijden. Je wist wat er kon gebeuren. We konden allebei in de aanval en ook sprinten. We konden dus op meerdere manieren een wedstrijd uitspelen zodat we ook niet voorspelbaar waren voor de concurrentie."

Favoriet voor olympisch goud

Groenewoud heeft echter ook geprofiteerd van het stoppen van Schouten, want ze rijgt de zeges aaneen. Ze werd afgelopen jaar op de massastart Nederlands kampioen, wereldkampioen en won dankzij vijf zeges het eindklassement van de World Cup. Ze lijkt dan ook de topfavoriet om volgend jaar in Milaan een gouden medaille op het onderdeel te winnen.

De schaatsster vormt tegenwoordig vaak een duo met Elise Dul en ziet dat ook zij elkaar goed aanvullen. "Met Elise kan het in principe op dezelfde manier. Zij heeft ook altijd geskeelerd en snapt het spelletje ook. Met haar heb ik hetzelfde, we hoeven alleen maar naar elkaar te kijken en we weten wat we bedoelen. Dat werkt dus ook goed."

Dromen van Goud

Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer spreekt voor de videoserie Dromen van Goud in aanloop naar het nieuwe seizoen met de grootste namen uit de schaatswereld. De gesprekken met schaats(st)ers en coaches geven een bijzonder inkijkje in het leven op en naast de ijsbaan. De aflevering met Groenewoud is hieronder volledig te bekijken. Dromen van Goud is ook te beluisteren via je favoriete podcastapp.