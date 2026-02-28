Marijke Groenewoud gaat aan de leiding nadat de eerste twee onderdelen - de 500 meter en de 3000 meter - op het NK allround zijn verreden. Hoewel de topschaatsster zich via een aanwijsplek al geplaatst heeft voor het WK allround, is ze blij dat ze alsnog in actie komt op het NK. "Dit is wel een luxe trainingswedstrijd. Ik krijg hier super veel vertrouwen van", vertelt ze aan deze site.

"Geen idee", lacht Groenewoud in gesprek met deze site op de vraag waar ze 'dit' vandaan haalde. "Ik wilde een goede 500 meter rijden en 38.8 is voor mij een prima uitgangspositie. Daarna was er nog een drie kilometer. Ik dacht ik zie het wel, ik kon onbevangen rijden. Dat het 3.56 werd, daar verbaas ik mezelf ook wel mee."

'Dat is het belangrijkste'

In principe hoeft Groenewoud zich dit weekend niet te bewijzen. "Volgende week staat het WK op het programma en dat is het belangrijkste", vertelt de schaatsster, die samen met Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong een aanwijsplek kreeg van de KNSB voor het WK. "Ik wilde wel een trainingswedstrijd doen, dit is wel een luxe trainingswedstrijd. Ik krijg hier super veel vertrouwen van."

Deze week kreeg Groenewoud te horen dat ze zeker is van een WK-ticket, waardoor ze zich tijdens het NK niet hoeft te plaatsen. "Je wordt heel erg geleefd deze weken", vertelt de schaatsster. "Je moet overal langskomen, met allemaal huldigingen. Om een beetje in het ritme te komen wilde ik wel gewoon een wedstrijd rijden. Ik wilde daarom wel een trainingsprikkel inbouwen."

Opvallende keuze Merel Conijn

Groenewoud reed tijdens de 3000 meter plotseling alleen, nadat haar collega Merel Conijn uit onvrede besloot uit te stappen. De schaatsster is boos over de keuze van de KNSB om alle drie de plekken voor het WK te vergeven door middel van aanwijsplekken, waardoor zij zich, al zou ze het NK winnen, niet meer kan plaatsen.

"Er was al twijfel tijdens de warming-up", vertelt Groenewoud over de keuze van haar collega. "Het punt snap ik zeker, want er is geen plek meer te verdienen. Verder wil ik me er voor de rest niet te veel mee bezig te houden, want ik wil vooral zelf goede races rijden."