Bij de Winterspelen in Milaan en Cortina heeft Nederland een valse start beleefd. Schaatssters Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn vielen op de drie kilometer buiten de prijzen. Bekijk hier het volledige olympische programma van vandaag.

Volg via deze widget live alle tussenstanden bij het curling, ijshockey en snowboarden. Check hieronder ook de uitslag van de 3000 meter bij de vrouwen, waar Beune, Groenewoud en Conijn een bijrol vervulden.

Op de eerste 'echte' dag van de Spelen was de domper voor TeamNL dus groot. Beune, Groenewoud en Conijn warem alle drie kansrijk voor de medailles, maar ze waren in Milaan niet opgewassen tegen het buitenlandse geweld. Francesca Lollobrigida veroverde op haar 35e verjaardag verrassend het olympisch goud.

Ook andere sporten dan schaatsen

Ook staan er zaterdag de nodige wedstrijden bij het ijshockey en curling op het programma. Maar ook het schansspringen gaat van start en bij het snowboarden (big air) worden de eerste medailles al vergeven. Binnen geen van deze disciplines is Nederland vertegenwoordigd. Naast Beune, Groenewoud en Conijn komen er vandaag dan ook geen andere landgenoten in actie.

Bekijk hier het olympische programma van vandaag, met de Nederlanders uitgelicht.