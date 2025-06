Topschaatsster Martina Sablikova onthulde vorige maand dat ze al twaalf jaar lang een 'geheime' relatie heeft met een collega. Donderdag deelt ze een unieke foto, samen met haar grote liefde.

De Tsjecische schaatstopper heeft op het ijs al veel gewonnen in haar carrière, maar zit ook graag op de fiets. Ze won zelfs zes nationale titels in het tijdrijden. Deze zomer is ze ook aan het wielrennen ter voorbereiding op het komende olympisch schaatsseizoen.

Topschaatsster Jutta Leerdam zorgt voor verbazing met opvallende actie: 'Jullie vroegen erom' Jutta Leerdam is volle bak in voorbereiding op het komende olympisch seizoen. De 26-jarige topschaatsster zet alles op alles voor een gouden medaille. Ze onthult nu een wel erg aparte trainingmethode. "Jullie vroegen erom."

Dat doet ze in Italië, samen met haar geliefde. Sablikova onthulde onlangs dat ze al twaalf jaar lang in het geheim een relatie heeft met schaatscollega Nikola Zdrahalova. Zij is een stukje jonger dan de 37-jarige Sablikova. De 29-jarige Zdrahalova won nog geen internationale schaatsmedaille, maar stond wel al op twee Olympische Winterspelen.

Het stel is dolgelukkig samen en besloot vorige maand dan ook eindelijk hun relatie te delen met de wereld. "Jullie weten dat ik mijn privéleven altijd privé heb gehouden en dat gaat ook niet veranderen, want dat betekent veel voor mij", schreef Sablikova. Maar de laatste tijd voelt het voor mij alsof mensen namens mij dingen zeggen en dat wordt me een beetje teveel. Dus hier is het, rechtstreeks van mij: Niky Zdrahalova en ik zijn een stel. Zij is mijn rots in de branding. We zijn gelukkig en delen een schitterend leven samen, al meer dan 12 jaar."

Topschaatsster Martina Sablikova maakt 'geheime' relatie met collega na twaalf jaar openbaar: 'We zijn gelukkig' Martina Sablikova hield jarenlang haar privéleven knap geheim voor de buitenwereld. De Tsjechische topschaatsster voelt zich echter gedwongen om nu met een update te komen en wat blijkt: ze is al twaalf jaar gelukkig met een landgenote en collega-schaatsster.

'Met mijn meisje'

Nu deelt de drievoudig Olympisch kampioene opnieuw een foto van haarzelf en Zdrahalova. Ze lachen naar de camera tijdens het fietsen. "Met mijn meisje op de fiets", is het bijschrift op Instagram. Uit de hashtags bij het bericht blijkt dat de liefde er nog steeds vanaf spat. Er worden namelijk termen gebruikt als 'liefde' en 'jij en ik voor altijd'.

Schaatscarrière

Sablikova won alles wat er te winnen viel in haar lange carrière op de langebaan. De topschaatsster, gespecialiseerd op de lange afstanden, won drie keer goud op de Olympische Spelen en werd liefst zestien keer wereldkampioen op de 3000 en 5000 meter. Daarnaast schreef ze ook vijf maal de WK allround op haar naam. Daarmee is ze één van de beste schaatssters ooit en een plaag voor de Nederlandse langeafstandspecialisten.

Grote rivalen oud-topschaatsster Ireen Wüst laten van zich horen na bijzonder nieuws Ex-topschaatsster Ireen Wüst maakte donderdag prachtig nieuws bekend via Instagram. Samen met haar partner Letitia de Jong is ze moeder geworden van een dochter: Pip. Haar grote rivalen lieten al snel van zich horen.

Ireen Wüst

Ze ging onder andere vaak de strijd aan met Ireen Wüst. Die is inmiddels gestopt met schaatsen en verwelkomde deze maand haar eerste kindje. Samen met haar partner Letitia de Jong is ze moeder geworden van een dochter: Pip.