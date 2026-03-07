Martina Sablikova heeft voor een tranentrekkend afscheid gezorgd in Thialf. De 38-jarige schaatslegende reed zaterdag haar laatste afstand ooit bij de WK allround. Sablikova was in tranen toen haar naam voor het laatst door de schaatstempel in Heerenveen galmde. Haar eeuwige rivaal Ireen Wüst liet een mooie reactie achter.

Sablikova deed zaterdagmiddag nog mee aan de 3000 meter, haar afstand. Ze heeft daarop nog altijd het wereldrecord in handen. Ook bezit ze één olympische titel en liefst zes wereldtitels. In Thialf zette ze nog één keer haar ijzers klaar voor de start. Toen werd het haar even te veel. Het schaatspubliek gaf haar een oorverdovend applaus en nog voordat ze begon rolden de tranen over haar wangen.

Eeuwige rivaliteit met Ireen Wüst

Sablikova debuteerde in 2005 en kwam op alle grote toernooien Ireen Wüst tegen. Er ontstond dan ook een waanzinnige strijd tussen de Tsjechische en Nederlandse. Na de Spelen van 2022 in Peking vond Wüst het mooi geweest, maar Sablikova ging nog even door. Zaterdag volgde het afscheid waar het voor haar allemaal begon, in Thialf.

Sablikova zwaait net als de 31-jarige Miho Takagi af, met wie Wüst ook mooie duels uitvocht. Voor beide legendes had de Nederlandse mooie woorden over. "Einde van een tijdperk! De laatste race van ware legendes. Het was een absolute eer om tegen jullie te racen. Bedankt voor alle inspiratie, de ongelooflijke gevechten en de onvergetelijke momenten!", schreef Wüst op Instagram.