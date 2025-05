Topschaatsster Martina Sablikova maakt 'geheime' relatie met collega na twaalf jaar openbaar: 'We zijn gelukkig'

Martina Sablikova hield jarenlang haar privéleven knap geheim voor de buitenwereld. De Tsjechische topschaatsster voelt zich echter gedwongen om nu met een update te komen en wat blijkt: ze is al twaalf jaar gelukkig met een landgenote en collega-schaatsster.

De 37-jarige Sablikova won alles wat er te winnen viel in haar lange carrière op de langebaan. De topschaatsster, gespecialiseerd op de lange afstanden, won drie keer goud op de Olympische Spelen en werd liefst zestien keer wereldkampioen op de 3000 en 5000 meter. Daarnaast schreef ze ook vijf maal de WK allround op haar naam. Daarmee is ze één van de beste schaatssters ooit en een plaag voor de Nederlandse langeafstandspecialisten.

Acht jaar jongere vriendin

Maar wat niemand van haar wist, was of ze een relatie had en met wie. Alleen insiders langs de baan zullen haar 'geheim' geweten hebben, want Sablikova blijkt al jaren een relatie te hebben met een schaatsende landgenote. Ze is samen met Nikola Zdrahalova, die ook als schaatsster in de internationale top actief is. Zij is een stukje jonger dan de 37-jarige Sablikova. De 29-jarige Zdrahalova won nog geen internationale schaatsmedaille, maar stond wel al op twee Olympische Winterspelen.

'We zijn gelukkig'

Sablikova komt op haar Instagram-account voor het eerst naar buiten over hun relatie. Ze voelt zich daartoe gedwongen, schrijft ze. "Jullie weten dat ik mijn privéleven altijd privé heb gehouden en dat gaat ook niet veranderen, want dat betekent veel voor mij. Maar de laatste tijd voelt het voor mij alsof mensen namens mij dingen zeggen en dat wordt me een beetje teveel. Dus hier is het, rechtstreeks van mij: Niky Zdrahalova en ik zijn een stel. Zij is mijn rots in de branding. We zijn gelukkig en delen een schitterend leven samen, voor meer dan 12 jaar. Verspreid de liefde", richt ze zich tot haar volgers.

Reacties van Nederlandse schaatssters

Onder anderen Irene Schouten en Antoinette Rijpma-de Jong reageren vol liefde op de openbaring van Sablikova en Zdrahalova. Ze sturen hartjes naar het Tsjechische stel op Instagram.