Het is feest voor Joep Wennemars en zijn vriendin Suzanne Schulting. Het schaatskoppel heeft vrijdag wat te vieren en dus worden de slingers alvast opgehangen.

Wennemars is namelijk jarig. De wereldkampioen op de 1000 meter werd vrijdag 23 jaar oud. Dat moet gevierd worden, vindt ook zijn vriendin Schulting. Zij laat op Instagram zien dat ze klaar is voor een feestje.

De keuken is namelijk al versierd met feestelijke slingers. Het stel Is dus helemaal voorbereid op een gezellige dag. Schulting en Wennemars hebben sinds 2025 een relatie. Kort daarna hadden ze al een mooie prestatie te vieren toen Wennemars in maart op fenomenale wijze het goud veroverde op de 1000 meter bij de WK afstanden in Hamar.

Voor de twee toppers van Team Essent staat het nieuwe schaatsseizoen voor de deur. Op 31 oktober wordt er afgetrapt met de NK afstanden in Heerenveen. Tussen kerst en oudjaarsdag vindt een belangrijke meting plaats. Dan wordt het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) gehouden. Daar moeten de schaatsers zich weten te plaatsen voor de Winterspelen van Milaan in februari 2026.

Steun

Schulting en Wennemars hebben veel steun aan elkaar in hun topsportcarrière. Dat liet Wennemars weten in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud met schaatsicoon Marianne Timmer. "Ik ben blij dat je je geliefde zo dichtbij je kunt hebben in het intense topsportleven", zei de 23-jarige. "Dat is zo gegroeid." De liefde bloeide immers pas op toen ze al bij elkaar in hetzelfde team zaten.

Timmer stipt dat een topsporter als partner wel heel fijn kan zijn om elkaar beter te begrijpen. Dat ervaart Wennemars nu ook. "Het is vooral het begrip en het niet hoeven uitleggen waarom je dit of dat doet. Dat scheelt voor ons beiden heel veel energie. Dat maakt het leven met elkaar wel fijn en makkelijk."

Sportnieuws.nl Dromen van Goud met Joep Wennemars

Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer spreekt voor de videoserie Sportnieuws.nl Dromen van Goud in aanloop naar het nieuwe seizoen met de grote namen uit de schaatswereld. De gesprekken met schaats(st)ers en coaches geven een bijzonder inkijkje in het leven op en naast de ijsbaan. In onderstaande aflevering is Joep Wennemars te gast. Hij bespreekt zijn voorbereiding op het olympische schaatsjaar en gaat in op zijn band met trainer Jac Orie, vader Erben Wennemars en geliefde Suzanne Schulting.