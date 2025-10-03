Ex-topschaatsster Irene Schouten is op sociale media erg open over de situatie rond haar zoontje Dirk. Hij kampt met een zeldzame genetische mutatie. Schouten krijgt veel steun uit haar omgeving en ontving een prachtig geschenk.

De 33-jarige Schouten stopte anderhalf jaar geleden met schaatsen en werd vervolgens vrij snel zwanger. Samen met haar man Dirkjan Mak verwelkomde ze op 6 december 2024 de kleine Dirk. Tijdens de zwangerschap werd de meervoudig olympisch kampioene al eens opgenomen in het ziekenhuis en die vervelende bezoekjes gingen ook na de bevalling verder.

De oud-schaatskampioene deelde onlands openhartig dat er bij haar zoon een zeldzame genetische mutatie ontdekt. Ze stopte begin dit jaar dan ook met het oprichten van een marathonploeg, om voor Dirk te kunnen zorgen. Hoe zeldzaam de situatie is, bleek wel uit het interview van Schouten met het AD. "Er zijn maar elf bekende gevallen van in de wereld", aldus de ex-topschaatsster. "En Dirk heeft er ook epilepsie bij. Dus we weten gewoon echt niet wat de prognose is."

'Zo lief'

Schouten krijgt veel steun van haar duizenden volgers op sociale media. Dat blijkt vrijdag ook uit een nieuw bericht van de voormalig olympiër op Instagram. Ze deelt een kaartje dat aan haar gericht is en raakt geëmotioneerd. "Zo lief", schrijft ze.

"Hi Irene, wij zijn Cre8, een sociale onderneming uit Amsterdam waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt gepersonaliseerde geschenken maken", is er op het kaartje te leven. "Aangezien onze makers jouw content zo leuk vinden, hebben ze een paar toffe producten opgestuurd voor Dirk. Hopelijk ben je er blij mee."

Dat is Schouten zeker. Ze deelt ook een foto van de cadeaus: twee prachtige houtwerken, met de naam 'Dirk' in versierde letters erop afgebeeld.

Kleine stapjes vooruit

Dirk is inmiddels negen maanden oud. Waar de meeste baby's in die leeftijdscategorie al kunnen zitten, is dat bij Dirk niet het geval. "Met elk stapje dat hij maakt, zijn we blij." Schouten hoopt dat zijn zoontje ondanks de heftige diagnose een mooi leven kan leiden. "Als hij maar een beetje mee kan in de maatschappij. Wat al moeilijk zal gaan worden."

Donderdag was er gelukkig wat positief nieuws na een controle in het ziekenhuis. "Dirk is bijna een maand van de prednison af en nog steeds aanvalsvrij", schreef Schouten op Instagram. "Nu mogen wij ook langzaam afbouwen met de andere medicatie."

Sportnieuws.nl Dromen van Goud

Onlangs schoof Schouten ook aan bij de serie Sportnieuws.nl Dromen van Goud om in gesprek te gaan met Marianne Timmer. De schaatsgrootheden bespraken bijzondere momenten uit het schaatsleven van Schouten en gingen dieper in op haar periode ná haar topsportcarrière. Het openhartige gesprek is hieronder te beluisteren.