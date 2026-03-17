Het lange seizoen voor de schaatsers en shorttrackers zit er nu we halverwege maart zijn eindelijk op, maar de blik gaat voor velen al richting het volgende schaatsjaar. Suzanne Schulting moet bijvoorbeeld nadenken welke verdeling tussen shorttrack en schaatsen ze gaat maken. Een oude bekende van haar weet wel wat het beste voor het boegbeeld van Team Essent is.

Schulting maakte jarenlang furore bij het shorttrack en won in 2018 en 2022 olympische titels in die sport. Nadat ze ongeveer twee jaar geleden haar enkel brak tijdens de WK shorttrack, verlegde ze haar focus naar het langebaanschaatsen. Dat ging haar goed af. Ze reed de nodige aansprekende resultaten en plaatste zich, na een af en toe wisselvallig seizoen, voor de Olympische Winterspelen (1000 meter langebaan). Daar kreeg ze ook een aanwijsplek voor de 1500 meter shorttrack, waardoor ze een spraakmakende dubbel reed.

De Spelen vielen qua resultaten tegen. Op de 1000 meter kwam ze niet verder dan een ereplaats, bij het shorttrack viel ze in de halve finale en werd ze genegeerd voor de aflossingsafstand bij de vrouwen. Maar Schulting sloot het seizoen wel zeer sterk af. Op de NK sprint was ze oppermachtig en achter Femke Kok pakte ze ook keurig zilver op de WK sprint. Desalniettemin werd ze niet opgeroepen voor de WK shorttrack, waardoor haar seizoen na het langebaantoernooi ten einde was.

Advies van Sjinkie Knegt

Voormalig topshorttracker Sjinkie Knegt geeft in De Telegraaf dan ook een duidelijk advies aan Schulting richting het nieuwe seizoen. "Het is mede te hopen dat Suzanne Schultling meer gaat shorttracken", stelt hij in zijn column. "Zij had een geweldig seizoenslot met de NK-titel en WK-zilver op de langebaan sprint. Het is geen toeval dat die prestaties kwamen nadat ze tien dagen shorttrack in de benen had."

Meedoen met wereldtop

Schulting reed begin januari de NK shorttrack en spendeerde vervolgens op de Spelen veel tijd in die sport. Knegt weet zeker dat het haar veel geholpen heeft. "Suzanne komt uit deze sport en dat geeft zo'n prikkel dat ze er op beide schaatsdisciplines profijt van heeft. Als ze de balans vindt, zie ik haar in beide gevallen meedoen met de wereldtop."

Verrassing op hotelkamer

Die keuze wordt ongetwijfeld in aanloop naar het volgende seizoen gemaakt. Momenteel is Schulting bezig aan een welverdiende vakantie. Dat doet ze samen met haar vriend en teamgenoot Joep Wennemars. Hun schaatsprestaties van dit seizoen worden echter niet vergeten. Zo kreeg het duo vorige week in hun hotel een Amsterdam een mooie verrassing op de kamer. Het desbetreffende bedrijf had een fotocollage gemaakt van de twee schaatsers en een bos met roze tulpen achtergelaten.