Hoewel de WK shorttrack op het punt staan van beginnen, geniet Suzanne Schulting van wat welverdiende rust. Samen met haar vriend Joep Wennemars gaat ze erop uit en in de hotelkamer stond een speciale verrassing te wachten voor het stel.

Voor Schulting en Wennemars zit het schaatsseizoen erop. Dus is het tijd voor wat welverdiende ontspanning. Schulting heeft drukke weken achter de rug. Ze werd begin maart Nederlands kampioene sprint en afgelopen weekend werd ze tweede op de WK.

Daarna had ze ook nog af willen reizen naar het Canadese Montréal voor de WK shorttrack, maar bondscoach Niels Kerstholt passeerde haar in zijn selectie. "Op de 1000 meter en 1500 meter zijn er maar twee (in plaats van drie) startplekken beschikbaar", zei Schulting over dat besluit. "Daardoor moeten er keuzes worden gemaakt. Ik ben niet teleurgesteld. Natuurlijk had ik graag willen rijden, maar deze keuze kan ik niet anders dan accepteren en respecteren."

Schulting maakt meteen gebruik van haar vrije dagen en checkte woensdag in bij het Pulitzer hotel in Amsterdam. Daar werd de schaatsster van Team Essent verrast met een mooi gebaar op haar hotelkamer. Om haar welkom te heten stond er een fotocollage klaar met beelden van Schulting en Wennemars, naast een bos roze tulpen.

Olympische Spelen

Voor Wennemars eindigde het seizoen vooral met teleurstelling. Hij greep tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan naast de medailles. De schaatser kwam daar in actie op de 500, 1000 en 1500 meter. Bij de 1000 werd hij gehinderd op de kruising door zijn Chinese tegenstander Lian Ziwen, waardoor hij een podiumplek misliep. Op de 1500 meter reed Wennemars een uitstekende rit, maar kwam hij niet verder dan de vierde plaats.

Ook Schulting keerde zonder eremetaal terug uit Milaan. Zij was daar aanwezig in een dubbelrol en kwam in actie op zowel de langebaan als in het shorttrack. Op de 1000 meter langebaan mengde ze zich niet in de strijd om de medailles. Op de 1500 meter shorttrack kwam ze in de halve finale bij een inhaalactie ten val vanwege een scheur in het ijs.