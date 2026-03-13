Topschaatssters Joy Beune en Pien Hersman zijn donderdagavond op teamuitje geweest na het drukke schaatsseizoen. De atleten delen daar beelden van op Instagram. Ook Angel Daleman was op stap met haar teamgenote Chloé Hoogendoorn.

Voor Beune en Hersman was het een druk schaatsseizoen, vooral voor eerstgenoemde. De vriendin van Kjeld Nuis was uitstekend op de World Cups, maar viel tegen tijdens het olympisch kwalificatietoernooi. Daardoor mocht ze de 1500 meter niet rijden in Milaan en ging ze alleen van start tijdens de ploegenachtervolging en de 3000 meter. Op haar individuele afstand eindigde Beune buiten de medailles, maar samen met Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong pakte ze nog wel een zilveren plak.

Voor Hersman was het seizoen minder succesvol. Ze plaatste zich niet voor de Olympische Spelen en reed na het toernooi in Milaan ook een, naar eigen zeggen, 'klote NK'. Ze sloot de Nederlands kampioenschappen sprint af als negende en kwam daarom niet in de buurt van een ticket voor de WK. Daarmee sloot ze haar seizoen af met een frisse blik richting de volgende schaatsjaargang.

Beide schaatssters komen uit voor Team IKO-X2O en op Instagram is te zien dat er donderdagavond een teamuitje was van de ploeg. Hersman en Beune maakten nog een selfie in de spiegel tijdens het uitje in Groningen, maar wat de ploeg precies is gaan doen, is niet bekend.

Angel Daleman en Chloé Hoogendoorn

Ook Daleman en Chloé Hoogendoorn waren allebei een avondje uit. De schaatssters van Team Essent maakten een filmpje vanuit een tent die lijkt op een club of kroeg. Of zij ook in Groningen op stap waren is niet bekend.

Voor alle schaatsers zit het schaatsseizoen er inmiddels op en beginnen de vakanties. Beune schaatste als laatste nog een belangrijke afstand. Zij nam het tegen Jenning de Boo op tijdens een 3000 meter op de Zilveren Bal. Beune won en sluit haar seizoen dus alsnog af met een overwinning. Na de vakantie kan de blik voor alle schaatsers dus weer op het volgende seizoen.