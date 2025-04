Topschaatster Patrick Roest geeft hoopvol signaal na loodzware periode

Patrick Roest was jarenlang een van Nederlands beste schaatsers, maar kende het afgelopen seizoen een jaar om heel snel te vergeten. De specialist op de langere afstanden is echter gebrand op revanche en dat laat de schaatster van Team Reggeborgh ook duidelijk merken.

Waar Nederland de voorbije maanden veel nieuwe schaatshelden leerde kennen, verdween Roest plots uit beeld. Hij moest het begin van het seizoen laten schieten vanwege een ontstoken kies waar hij veel last van had. Zo ontbrak hij op het World Cup Kwalificatietoernooi en de World Cups. Daarna ging het van kwaad tot erger.

Moeilijke knoop doorgehakt

Op de NK allround was hij er wel bij, maar wist hij geen moment indruk te maken. Mede daardoor hakte Roest in februari een moeilijke knoop door. Hij liet de NK afstanden voor wat het was en daarmee zat zijn seizoen er al op. Roest maakte bekend al lange tijd te kampen met een vervelende rugblessure.

Roest beëndigde dus vroeg zijn seizoen en focuste zich op zijn herstel. Voor de 29-jarige Roest staan natuurlijk ook de Olympische Spelen voor de deur. Hij won al drie keer olympisch zilver en eenmaal brons, maar het goud ontbreekt nog in de behoorlijk grote prijzenkast.

Hoopvolle beelden

De eerste beelden van Roest in aanloop naar het nieuwe schaatsseizoen zijn in ieder geval hoopvol. Via Instagram deelt hij wat foto's waarop de allrounder hard aan het trainen is. "Nieuw seizoen, nieuwe doelen en motivatie groter dan ooit", zo vat de schaatser van Team Reggeborgh zijn eerste dagen van het nieuwe seizoen samen.

Roest deelt verder nog wat foto's van hem in de gym en tijdens het inline skaten. Ploeggenoten als Jenning de Boo, Tim Prins en Antoinette Rijpma-De Jong deden ook mee. Daarnaast was het, zo bleek uit de Instagram Stories van Roest, ook tijd voor een lekkere tocht op de wielrenfiets met een aantal teamgenoten.

De ervaren schaatser heeft nog wat tijd om écht in topvorm te geraken. Pas in het eerste weekend van november staan de eerste wedstrijden gepland. Dat zijn dan wel meteen de NK afstanden in Heerenveen. Roest moest dat toernooi het afgelopen seizoen laten schieten en hoopt nu uiteraard op een betere afloop.