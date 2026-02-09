Jutta Leerdam reed maandag een geweldige 1000 meter en won de olympische titel in Milaan. Dat zorgde voor de nodige emotie bij de topschaatsster, haar familie én schaatsicoon en analist Mark Tuitert.

Tuitert was in tranen na de titel van Leerdam. "Ik kom even niet uit mijn woorden", zei hij in de uitzending van NOS. "Er zit zo veel spanning op deze race. Femke Kok rijdt zo'n geweldige 1000 meter. Zo mooi, zo vloeiend. En dan de druk vol op Jutta. Nou, dit is onmenselijk."

En dan zo'n rit rijden, waar ze zo lang op heeft gewacht en dat alles hier samenkomt. Dat gun je haar zo. En een 1:12.3 met een rondje 26.1. Pfff...", brengt hij uit.

Kok reed al een fantastische tijd van 1:12.59, een olympisch record. Maar favorieten Leerdam en Miho Takagi moesten toen nog in actie komen. Leerdam reed 1:12.31, Takagi werd derde in 1:13.95.

Druk

Voorafgaand aan haar rit sprak Tuitert zich al uit over de druk op Leerdam. "Ze is echt gespannen dat zie je", zei hij. "Ze leeft in haar eigen bubbel hè. Zij heeft vier jaar lang hier naartoe geleefd. Ze heeft alles al bereikt. Ze heeft een volgersschare van weet ik hoe veel miljoenen op sociale media. Alles heeft ze naar deze dag toe laten werken. Dus die druk..."

"Ze zegt wel ik richt me er niet op en dat is heel wijs", vindt de oud-schaatser. "Dat moet ze ook niet doen. Maar, wow, ga maar in haar schoenen staan. De hele wereld kijkt mee."