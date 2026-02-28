Suzanne Schulting heeft een statement gemaakt op dag 1 van de NK sprint in Thialf. De rijdster van Team Essent die worstelde op de Olympische Winterspelen reed twee dikke persoonlijke records. Daarmee gaat ze virtueel aan kop. De tussenstand en uitslagen vind je hieronder.

Marije van der Spek is zaterdagmiddag de vervanger van Angel Daleman, die door een blessure op het laatste moment afhaakte. In tegenstelling tot de NK allround, zijn er bij het NK sprint wél nog tickets te bemachtigen voor het WK sprint. Jutta Leerdam en Femke Kok kregen beiden een aanwijsplek van de KNSB voor de WK sprint, maar eerstgenoemde heeft al besloten daar geen gebruik van te zullen maken. Haar schaatsseizoen komt vroegtijdig ten einde.

Kok maakt wel gebruik van de aanwijsplek en is dus al rechtstreeks geplaatst. Doordat Leerdam bedankt voor de aanwijsplek, zijn er dit weekend in Thialf twee plekken voor de WK sprint te verdienen. Dat in tegenstelling tot de WK allround, waar alle WK-plaatsen alvorens vergeven zijn door de KNSB. Dat leidde tot grote onvrede bij Merel Conijn, die uit protest besloot zaterdag niet in actie te komen op de 3000 meter bij de NK allround.

Suzanne Schulting verrast alles en iedereen

Schulting verwerkte haar teleurstelling van de Spelen met een sensationele rit tijdens haar eerste 500 meter op zaterdag. De schaatsster van Team Essent vestigde een nieuw persoonlijk record met een tijd van 37,24 in een rechtstreeks duel met Anna Boersma. Volgens oud-topschaatsster Ireen Wüst zou deze snelle tijd weleens te maken kunnen hebben met het feit dat ze de afgelopen tijd weer wat heeft geshorttrackt.

In de daaropvolgende 1000 meter hield Schulting opnieuw huis. Met 1.13,81 nam ze ook op de dubbele sprint een flinke hap uit haar PR, dat eerder stond op 1.13,97. Schulting gaat dan ook fier aan kop na dag 1 van de NK sprint. Zondag volgen nog een 500 en 1000 meter.