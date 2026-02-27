Voor Jutta Leerdam zit het schaatsseizoen er definitief op. De olympisch kampioene op de 1000 meter zou dit weekend al niet in actie komen op de NK Sprint, maar heeft ook een aanwijsplek voor de WK Sprint van volgende week afgewezen. Dat heeft schaatsbond KNSB bevestigd aan Sportnieuws.nl.

Leerdam kreeg bij de vrouwen, samen met Femke Kok, een aanwijsplek voor de WK en kon dus de NK van dit weekend sowieso overslaan. Donderdag plaatste ze echter een bericht op Instagram waarin ze aangaf 'haar seizoen op een hoogtepunt te beëindigen.' Een dag later laat de KNSB weten dat Leerdam inderdaad de WK Sprint niet gaat rijden en haar seizoen nu ten einde is.

Goed nieuws voor andere schaatssters

Dat is jammer voor de schaatsfans, maar goed nieuws voor een aantal collega's van Leerdam. Op de NK Sprint was door de aanwijsplekken van Leerdam en Kok maar één WK Sprint-ticket te verdienen, maar dat zijn er nu dus twee geworden. Daardoor strijden onder meer Suzanne Schulting, Angel Daleman en Anna Boersma nu niet om één, maar twee startbewijzen. De nummers één en twee van de NK Sprint plaatsen zich bij de vrouwen nu voor de WK Sprint.

Andere aanwijsplekken

Bij de mannen is er op het sprinttoernooi maar één ticket te verdienen. Jenning de Boo en Joep Wennemars zijn al verzekerd van een ticket. Aankomend weekend wordt er naast het sprinttoernooi ook het allroundtoernooi verreden. Bij de vrouwen zijn alle drie de WK-plekken al vergeven aan Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud, tot onvrede van Merel Conijn. Bij de mannen gaan Chris Huizinga en Stijn van de Bunt sowieso naar de WK Allround en is er nog één ticket te vergeven.

Keert Jutta Leerdam nog terug?

Of Leerdam überhaupt nog terugkeert op het ijs is de grote vraag. De schaatskampioene en haar geliefde Jake Paul hebben al eens gehint naar een leven buiten de schaatssport. In haar bericht op Instagram verschafte ze geen duidelijkheid, al wierp ze wel een blik op de toekomst. "Laat deze reis die het leven heet doorgaan en laat het volgende hoofdstuk nog mooier worden. Ik hoop dat jullie net zo genieten van de rit."

De NK Sprint en Allround vinden zaterdag 28 februari en zondag 1 maart plaats. Een week later vinden de WK Sprint en Allround plaats. De sprintonderdelen worden op donderdag 5 en vrijdag 6 maart plaats, de afstanden voor de WK Allround zaterdag 7 en zondag 8 maart.